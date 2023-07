Confrontos num campo de refugiados palestinianos no Líbano

De Euronews

Na origem dos distúrbios está a tentativa de assassinato de um militante islâmico.

Os confrontos no maior campo de refugiados palestinianos do Líbano causaram seis mortos e sete feridos.

Os confrontos no campo Ain al-Hilweh, perto da cidade de Sídon, no sul do país, começaram durante a noite de sábado.

Um atirador desconhecido terá tentado assassinar um militante islâmico. Depois, fações rivais usaram armas de fogo e lança-granadas no campo sobrelotado, enquanto as ambulâncias percorriam as ruas estreitas para levar os feridos para o hospital.

Vários residentes do campo tiveram de procurar abrigo para escapar ao fogo cruzado.