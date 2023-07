De Euronews

Eurostat aponta a ligeira retoma do PIB nos 20 países da moeda única europeia, apesar das dificuldades da "locomotiva" alemã

Economia da Zona Euro regista ligeira retoma no segundo trimestre deste ano, anunciou esta segunda-feira o Eurostat, numa primeira estimativa ao período após a estagnação (0%) do primeiro trimestre.

As dificuldades persistentes da Alemanha continuam a ser uma âncora no conjunto dos 20 países da moeda única, que ainda assim parecem ter conseguido um aumento do Produto Interno Bruto de 0,3% entre abril e junho.

A inflação abrandou, mantendo a tendência descida até aos 5,3% em julho. No mês anterior, já havia chegado aos 5,5% depois do pico de 10,6% registado em outubro.

Portugal segue tendência

Em Portugal, a inflação desacelerou até aos 3,1%. Foram menos três décimas que em junho, sobretudo à boleia da descida dos preços dos alimentos e das bebidas não alcoólicas, explica o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) de Portugal.

Terá sido o nono mês consecutivo com a inflação portuguesa em queda, mas estes são ainda os resultados provisórios de julho.

Os dados definitivos serão publicados a 10 de agosto.

[em atualização]