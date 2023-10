FMI prevê menor crescimento na Zona Euro do que o previsto, Portugal cresce acima da média

De Euronews

Zona Euro vai crescer menos do que o previsto em 2023 e 2024, diz o FMI, Portugal cresce acima da média, mas a desaceleração será significativa.

A economia da Zona Euro vai crescer menos do que o previsto. Num discurso proferido no âmbito da Assembleia Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Marraquexe, o economista-chefe do FMI baixou as previsões para 0,7%, este ano, e 1,2% em 2024, uma redução de duas e três décimas em relação ao anunciado em junho último.

A economia alemã sofrerá uma contração, em 2023, de 0,5%, mais duas décimas do que se previa.

Portugal vai crescer, este ano e no próximo, acima da média da zona euro. Mas, o FMI prevê uma desaceleração significativa.

Em relação à Rússia e Ucrânia, o FMI melhorou as previsões de crescimento devido à resistência dos consumidores.

Fora da Europa atenção virada para a China. A previsão de crescimento do PIB é de 5%, mas a crise imobiliária, haverá mais de 100 milhões de casas vazias, é a grande preocupação.