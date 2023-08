Exportações chinesas tiveram quebra de 14,5% em julho

De Euronews com Lusa

Números representam pressão adicional para o Partido Comunista Chinês.

Em julho, as exportações da China caíram 14,5% em comparação com igual período do ano passado, para 256,4 mil milhões de euros.

Uma quebra que se soma à descida já registada também no mês anterior.

São más notícias para o Partido Comunista Chinês, sob pressão crescente para inverter a recessão económica.

De acordo com dados da Alfândega chinesa, as importações caíram 12,4%, num sinal de fraca procura interna, depois da perda de 6,8% registada no mês anterior.