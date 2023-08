Sonda Chandrayaan-3 envia primeira imagem do solo lunar para Terra

De Euronews

Sonda pousou na quarta-feira.

Horas depois de pousar na região do polo sul da Lua, a sonda indiana Chandrayaan-3 desceu a rampa do módulo de pouso e fez a primeira caminhada. Enviou para Terra a sua primeira imagem do solo lunar.

PUBLICIDADE

A imagem captada por um dos instrumentos do engenho mostra uma zona relativamente plana.

A alunagem bem-sucedida da Chandrayaan-3 fez da Índia o primeiro país a conseguir pousar um engenho espacial no polo sul da Lua, uma região inexplorada e onde, ao que tudo indica, haverá grandes quantidades de água gelada.