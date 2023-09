Rolling Stones apresentam novo álbum

De euronews

Idade avançada dos membros não trava a lendária banda, que apresentou "Hackney Diamonds" em Londres

Os Rolling Stones estão de volta com um álbum de originais. Com a sala do Hackney Empire, em Londres, esgotada Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, falaram com o apresentador Jimmy Fallon e deram detalhes de Hackney Diamonds, o primeiro álbum de originais em 18 anos.

PUBLICIDADE

O anúncio foi feito para um público lotado de fãs obstinados no teatro Hackney Empire, em Londres:

“Estamos aqui para apresentar nosso novo single, que se chama Angry e o vídeo dele, que veremos mais tarde. E Angry é o primeiro single do novo álbum chamado Hackney Diamonds, e é por isso que estou em Hackney e que sai no dia 20 de outubro. É por isso que estamos aqui".

O álbum é o primeiro lançamento desde a morte do baterista Charlie Watts no ano passado. Apesar da idade avançada, os membros sobreviventes da banda vão aparentemente continuar em palco.