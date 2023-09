De Andrew Naughtie, Euronews

Os jactos Gripen, reconhecidos internacionalmente, têm capacidades de que a Ucrânia necessita urgentemente na sua contraofensiva contra a Rússia.

Depois de anos a tentar obter caças F-16 dos EUA e de outros membros da NATO, a Ucrânia poderá em breve ter outra fonte de aviões de guerra modernos.

Segundo relatos na Suécia, o governo do país está a considerar o envio de jactos Gripen fabricados na Suécia para ajudar os ucranianos na sua luta contra a Rússia - acrescentando outra dimensão ao envolvimento nórdico e báltico na guerra.

E mesmo que a adesão da Suécia à NATO ainda dependa da opinião da Hungria e da Turquia, o país está a tentar obter aviões de guerra F-16 dos EUA e a força aérea sueca já está a treinar pilotos ucranianos na sua principal exportação aérea militar.

Numa conferência de imprensa com o Primeiro-Ministro sueco, Ulf Kristersson, em agosto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou ao Gripen "o orgulho da Suécia", afirmando: "acredito firmemente que o Gripen pode tornar a nossa liberdade muito mais segura".

Depois do longo esforço para persuadir os EUA a autorizarem a transferência de F-16 dos seus aliados europeus, a perspetiva de uma entrega mais rápida do Gripen será tentadora para os ucranianos, que estão a lutar contra as posições russas no sudeste do país.

Apesar de décadas de neutralidade militar inabalável, a Suécia passou grande parte da Guerra Fria preocupada com a possibilidade de uma ação soviética na região do Báltico, pelo que desenvolveu uma forte capacidade defensiva, que, por sua vez, a tornou num exportador de equipamento militar.

E o Gripen é um dos seus produtos mais temíveis.

Encontro entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson Jonas Ekstromer/AP

Fabricado pelo gigante aeroespacial Saab AB, o Gripen tem algumas vantagens em relação ao F-16, algumas das quais o tornam particularmente adequado para a guerra ucraniana.

Por um lado, foi concebido com o adversário certo em mente. Como explica o grupo de reflexão britânico sobre defesa RUSI, o avião "foi explicitamente concebido para contrariar os SAM [sistemas de mísseis terra-ar] russos e os jactos rápidos, voando muito baixo e tendo um conjunto interno de guerra eletrónica, e para ser fácil de manter e operar a partir de bases dispersas com equipas móveis em veículos".

O Gripen também tem a vantagem de poder descolar e aterrar em pistas danificadas e mesmo em estradas normais, e pode ser totalmente assistido por uma pequena equipa de terra sem necessidade de regressar a uma base aérea bem equipada. De facto, foi especificamente concebido para poder ser lançado muito rapidamente por forças dispersas em ambientes adversos.

Este facto pode ser muito importante para a Ucrânia, cujas bases têm sido duramente atingidas por mísseis e artilharia russos, bem longe da linha da frente. E embora a transferência de F-16 de alguns operadores europeus tenha sido autorizada, a perspetiva de que outro fornecedor possa vir a oferecer um ativo mais versátil é tentadora.

No entanto, grande parte do impacto do Gripen poderá ter a ver com a narrativa e a impressão.

Este verão, uma série de artigos nos meios de comunicação social europeus e americanos citou funcionários ocidentais não identificados - em especial nos EUA - que expressaram a sua preocupação com o facto de a contraofensiva da Ucrânia ainda não ter virado a maré contra a Rússia.

A Ucrânia tem trabalhado arduamente para contrariar essa perceção, em parte explicando de forma cada vez mais clara quais os armamentos que precisa que o Ocidente lhe forneça. Está também a tirar partido dos recentes sucessos contra a Rússia, incluindo um ataque a um navio e a um submarino que transportava mísseis de cruzeiro no porto de Sevastopol.

Embora se vanglorie de que ambos os navios russos parecem ter sido danificados de forma irreparável, o exército ucraniano também confirmou que o ataque foi executado utilizando o Storm Shadow, um sistema de mísseis britânico.

Assim, continua o esforço de Kiev para estabelecer uma linha direta entre as contribuições ocidentais e os grandes golpes contra os militares russos. A obtenção de um dos melhores caças do mundo, de um país que está a aderir à NATO como consequência direta da guerra, reforçaria a impressão de que a Ucrânia tem um apoio firme do Ocidente, por mais difícil que seja a realidade no terreno.