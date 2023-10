De Euronews

Na Roménia, no Museu Nacional de Arte de Timisoara, cidade que este ano é Capital Europeia da Cultura, foi inaugurada uma das exposições de arte mais aguardadas: Constantin Brâncusi - Fontes Romenas e Perspetivas Universais.

Estão expostas cerca de 100 obras assinadas pelo grande escultor. Entre elas, 22 esculturas, dezenas de fotografias, vídeos e cartas.

A exposição conta com empréstimos excecionais de museus como a Tate, a Fundação Guggenheim, o Centro Pompidou, o Museu Nacional de Arte da Roménia, o Museu de Arte de Craiova e 3 colecionadores particulares.

Ovidiu Șandor, Comissário da Exposição Brâncuși, faz uma breve descrição do ambiente que os visitantes vão encontrar: “Visitar o espaço, que pode parecer um pouco labiríntico no escuro com a luz brilhando nas obras, é algo quase meditativo, como visitar um pequeno templo dedicado a Brâncuși. Acho que há uma essência de espiritualidade no trabalho de Brâncusi e talvez a forma como a exposição está montada traga isso à tona".

A exposição também inclui, pela primeira vez, obras emprestadas pelos museus que as possuem. Algumas das esculturas aqui expostas estão pela primeira vez na Roménia, país de origem do escultor que revolucionou a arte do século XX. Estes incluem "Borne-frontière", "La muse endormie" ou o "Oiseau dans l'Espace".

A Curadora da exposição, Doina Lemny, fala de algumas obras maiores do artista.

“Procurei trazer aqui uma peça que nunca saiu do seu atelier, uma peça que é muito importante para a obra de Brâncuși e para nós, romenos, chama-se "Borne-frontière". A série Kiss, iniciada em 1907 com o Kiss do Museu de Arte de Craiova, desenvolvida ao longo de 40 anos, e concluída em 1945. Obra muito complexa, um totem, composto por 3 grandes blocos, decorado com o motivo Kiss ".

As obras expostas têm um valor segurado superior a 500 milhões de euros. A mostra ”Constantin Brâncusi - Fontes Romenas e Perspetivas Universais” pode ser vista no Museu Nacional de Arte de Timișoara até 28 de janeiro de 2024.