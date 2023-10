O X diz que a subscrição "Not A Bot", que custa 0.94 € por ano, permitirá funções essenciais como tweetar, responder e gostar.

A X, a plataforma de redes sociais anteriormente conhecida como Twitter, está a cobrar aos utilizadores da Nova Zelândia e das Filipinas 1 dólar (0,94 euros) por ano para utilizarem as principais funcionalidades, no âmbito de um novo serviço destinado a combater os bots.

A empresa confirmou, a 17 de outubro, que a subscrição "Not A Bot" permitirá a utilização de funções essenciais, tais como tweetar, responder e gostar.

Mas isso significa que os utilizadores que optarem por não aderir ao serviço só podem ler publicações, ver vídeos e seguir contas, mas não podem interagir.

"Este novo teste foi desenvolvido para reforçar os nossos já significativos esforços para reduzir o spam, a manipulação da nossa plataforma e a atividade dos bots", afirmou o X num comunicado.

"Isto irá avaliar uma medida potencialmente poderosa para nos ajudar a combater os bots e os spammers no X, ao mesmo tempo que equilibra a acessibilidade da plataforma com o pequeno valor da taxa. No âmbito deste teste, os utilizadores existentes não são afetados".

Desde que Elon Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros), em outubro do ano passado, o valor da empresa caiu a pique, com as receitas de publicidade a caírem cerca de 50% em julho.

Musk despediu mais de metade dos 7.500 funcionários do Twitter, numa tentativa de reduzir os custos quando assumiu o controlo da plataforma de comunicação social.

Em julho, o patrão da SpaceX e da Tesla mudou o nome do Twitter para X, numa tentativa de transformar a empresa numa "aplicação para tudo", que incluiria funcionalidades como serviços de pagamento, para além das redes sociais.

No mês passado, durante uma conversa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Musk deu a entender que poderia cobrar a todos os utilizadores. Ele disse que cobrar "alguns dólares ou algo assim" pelas contas poderia limitar a criação de novas contas de bots.

"Sempre que um criador de bots quisesse fazer outro bot, precisaria de outro novo método de pagamento", disse ele.

Em abril, o X começou a cobrar aos utilizadores 11 euros por mês pelo serviço X premium blue tick. No entanto, os bots continuam a ser um problema para a empresa.