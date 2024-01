Voo da SpaceX atraca com sucesso na Estação Espacial Internacional

De Euronews

A bordo estão astronautas europeus de Itália e da Suécia, bem como o primeiro cidadão turco a ir ao espaço.

O voo Axiom Mission 3 da SpaceX atracou na Estação Espacial Internacional (EEI) com astronautas italianos, suecos e turcos a bordo.

O foguetão Falcon descolou do Centro Espacial Kennedy da NASA no final da tarde de quinta-feira, transportando três homens - todos com experiência de pilotagem militar e representando os seus países de origem.

A viagem foi comandada por um astronauta da NASA reformado e que trabalha atualmente para a empresa que organizou este voo espacial privado.

Os tripulantes vão passar duas semanas a realizar experiências, a conversar com crianças nas escolas desde o espaço e a apreciar as vistas da Terra a partir da Estação Espacial Internacional, antes de regressarem a casa.

A viagem vai custar a cada um dos três países 55 milhões de dólares (cerca de 50 milhões de euros) ou mais.

Esta acoplagem ocorre depois de o Falcon 9 ter lançado a Missão Axiom 3 da Axiom Space para a Estação Espacial Internacional a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, em 18 de janeiro.

A tripulação inclue o primeiro turco a ir ao espaço, o piloto da Força Aérea Alper Gezeravci.

A ele juntam-se o sueco Marcus Wandt, o coronel da Força Aérea italiana Walter Villadei e o ex-comandante da NASA Michael Lopez-Alegria.