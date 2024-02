Morreu Carl Weathers, o Apollo Creed de "Rocky"

De Euronews

Ator tinha 76 anos e "morreu pacificamente durante o sono", informou a família.

Carl Weathers, o antigo jogador de futebol americano que se tornou ator, morreu aos 76 anos.

O lendário protagonista de filmes de ação e comédia de Hollywood interpretou Apollo Creed na saga "Rocky", enfrentou Arnold Schwarzenegger em "Predador" e ensinou golfe em "Happy Gilmore".

Matt Luber, o seu empresário, revelou que Weathers morreu na quinta-feira. A família emitiu uma declaração informando que o ator morreu "pacificamente durante o sono".

Weathers nunca tinha praticado boxe quando fez a audição para o papel em "Rocky", tendo depois aparecido como Apollo Creed no filme vencedor de um Óscar e nas três sequelas seguintes.

Apesar de ter participado em séries no pequeno ecrã, como"Arrested Development" ou _"The Mandalorian",_Weathers acabou por não conseguir afastar-se da personagem de Creed, que fez a sua primeira aparição como o arrogante e indiscutível campeão do mundo de pesos pesados em "Rocky", de 1976, protagonizado por Sylvester Stallone.