Morreu Ryan O'Neal, ator principal do filme "Love Story"

O'Neal foi nomeado para o Óscar de melhor ator pelo papel principal em "Love Story".

Ryan O'Neal morreu esta sexta-feira aos 82 anos.

O ator começou a sua carreira numa telenovela norte-americana. O sucesso no cinema veio com o papel principal no filme “Love Story”, pelo qual foi nomeado para o Óscar de melhor ator.

A causa da morte de O’Neal não foi revelada.

Em 2002, foi diagnosticado com leucemia crónica. Passados dez anos, descobriu ter cancro da próstata.