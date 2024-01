Ator David Soul, o Hutch de "Starsky & Hutch", morre aos 80 anos

De Euronews

O ator, que fez de detetive Hutch na célebre série dos anos 70, morreu após uma "corajosa batalha pela vida", anunciou a mulher

Morreu aos 80 anos o ator David Soul, que se celebrizou no papel do detetive Ken "Hutch" Hutchinson, na popular série dos anos 70 "Starsky & Hutch".

O óbito foi anunciado pela mulher de Soul, Helen Snell, que informou que o marido morreu na quinta-feira após uma "corajosa batalha pela vida na companhia da família".

Em comunicado, Snell sublinhou que o sorriso e a paixão pela vida de Soul serão recordados "por todos aqueles cuja vida ele tocou".

David Soul contracenava em "Starsky & Hutch" com Paul Michael Glaser. A série foi transmitida na televisão norte-americana entre 1975 e 1979.

Nascido nos Estados Unidos, o ator viveu durante muitos anos no Reino Unido, tendo interpretado vários papéis no teatro e também na televisão britânica. Em 2004, obteve cidadania inglesa.

Antes de alcançar a fama como ator, Soul foi cantor de folk e abria concertos de Frank Zappa ou The Byrds. Depois do sucesso de "Starsky & Hutch", regressou à mússica e lançou quatro álbuns no final de 1970.

Em 2004, voltou a assumir o papel de detetive no "remake" de "Starsky & Hutch", com Ben Stiller e Owen Wilson nos papéis principais.