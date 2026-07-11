A gigante tecnológica Apple intentou, na sexta-feira, uma ação judicial contra a OpenAI, acusando a empresa de inteligência artificial e dois antigos funcionários da Apple de roubo de segredos comerciais.

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O processo alega que a OpenAI e seus funcionários atuaram de forma agressiva para aliciar funcionários da Apple e obter informações confidenciais sobre o hardware da empresa.

Em resposta às acusações, um porta-voz da OpenAI afirmou, em comunicado, que a empresa não tem "qualquer interesse nos segredos comerciais de outras empresas".

"Continuamos focados em desenvolver tecnologia inovadora que dê mais poder às pessoas em todo o mundo", acrescentou o porta-voz.

Falha de segurança e sessões de "show and tell" da Apple

A Apple afirmou ter detetado um "padrão de roubo" dos seus segredos comerciais por antigos funcionários que se mudaram para a OpenAI, a começar por um ex-engenheiro identificado como Chang Liu.

De acordo com a queixa, Liu, que trabalhava como engenheiro elétrico de sistemas sénior na Apple, deixou a empresa em janeiro de 2026 para se juntar à OpenAI e não devolveu um computador portátil da empresa nem marcou a entrevista de saída.

O documento indica que Liu descobriu mais tarde uma "falha de autenticação" que lhe permitiu aceder aos sistemas internos da Apple. Terá então passado a descarregar secretamente dezenas de ficheiros confidenciais relacionados com hardware da Apple, incluindo informação sobre produtos ainda não lançados, especificações técnicas e apresentações de engenharia, acrescenta.

Liu é também acusado de ter "preparado" uma antiga colega da Apple quando tentou recrutá-la para a OpenAI, aconselhando-a sobre como evitar ser sinalizada pela equipa de segurança da Apple enquanto copiava ficheiros e sugerindo que material confidencial deveria estudar para se preparar para uma entrevista.

O processo acusa ainda o diretor de hardware da OpenAI, Tang Yew Tan, de usar de forma metódica informação confidencial da Apple em benefício da OpenAI.

Segundo o processo, Tan foi responsável por alguns dos "projetos mais sensíveis" da Apple ao longo de 24 anos na empresa, onde era vice-presidente de design de produto do iPhone e do Apple Watch.

Nos meses que antecederam a sua saída da Apple, a queixa indica que Tan começou a enviar para o seu correio eletrónico pessoal informação sobre fornecedores da Apple, bem como "resumos internos da indústria de eletrónica de consumo".

Depois de se mudar para a OpenAI, o processo acusa ainda Tan de usar entrevistas para tentar extrair dos candidatos informação sobre produtos da Apple, pedindo que os entrevistados levassem peças reais da Apple para sessões de "show and tell".

'Ponta do icebergue'

A Apple descreveu as conclusões como a "ponta do icebergue", uma vez que "não tem visibilidade sobre o que se passa à porta fechada na OpenAI, onde este tipo de conduta é normalizada e exemplificada pela liderança".

Acrescentou que o "negócio de hardware nascente" da OpenAI está agora "assente em alicerces muito frágeis, corroído até ao núcleo pela dependência ilegal de segredos comerciais indevidamente apropriados".

Codex Micro

Em junho, a OpenAI deixou antever o lançamento de um novo produto de hardware, o Codex Micro, um pequeno teclado programável conhecido como macro pad. O Codex é o agente de programação da empresa com recurso a inteligência artificial.

Um vídeo de antevisão do produto parece mostrar um pequeno dispositivo de secretária com marca própria.

A legenda diz: "Os seus atalhos favoritos do Codex vão receber uma atualização. 15 de julho."