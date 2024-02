Primeiro-ministro britânico revela que cancro do rei Carlos III foi "detetado cedo" - Direitos de autor Aaron Chown/PA

De Euronews

O cancro do rei Carlos III, cujo tipo ainda não foi revelado, foi diagnosticado durante um tratamento à próstata. No entanto, o Palácio de Buckingham indica que nada tem a ver com esta.