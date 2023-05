Líderes europeus felicitam rei Carlos III

De euronews

Presentes ou não na cerimónia de coroação do rei Carlos III, vários líderes europeus felicitaram o monarca.

Entre os europeus, os presidentes de França e de Portugal foram alguns dos que marcaram presença, tal como a presidente da Comissão Europeia.

No Twitter, Ursula von der Leyen escreveu que "a coroação é um testemunho da força duradoura da monarquia britânica. Um símbolo de estabilidade e continuidade".

A partir do Quénia, o chanceler alemão também se congratulou com a coroação do rei Carlos III. "É muito importante que ele seja alguém empenhado numa cooperação estreita entre a Grã-Bretanha e a União Europeia e que também tem a sua própria importante agenda de promoção da proteção do clima", disse Olaf Scholz.

"Desejo ao rei Carlos III muitos anos de reinado de sucesso e ao povo do Reino Unido: prosperidade e vitórias conjuntas connosco", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Numa propriedade do Rei Carlos III na aldeia de Viscri, na Transilvânia, turistas assistiram à coroação. Carlos colocou Viscri no mapa ao comprar várias propriedades na Roménia em 2006, tornando-se um promotor das tradições da Transilvânia.