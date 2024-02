Casablanca Greens: Um paraíso de golfe com um toque cultural

Explore o cenário de golfe em desenvolvimento de Casablanca e as ofertas culturais distintas em Golf Travel Tales com Immy Barclay. Neste episódio, Immy leva-nos numa aventura de golfe no Tony Jacklin Golf Casablanca, antes de absorver a energia criativa única da cidade.

Exibido através de vistas aéreas deslumbrantes, o Tony Jacklin Golf Casablanca é uma obra-prima de 18 buracos concebida pelo lendário Tony Jacklin no meio da floresta de Bouskoura. Immy leva-nos através das características e desafios deste campo par-72, experimentando tacadas técnicas, antes de explorar as instalações mais amplas do campo. Estas incluem um moderno clubhouse concebido pelo arquiteto Angel Taborda Britch, bem como opções de restauração, serviços de spa e amplos terraços de luxo. Em seguida, entramos na cidade para uma introdução à cena de arte de rua de Casablanca, antes de vermos a glória arquitetónica da Mesquita Hassan II, um vibrante ponto de encontro local à beira da água. Terminamos com uma bebida relaxante em Ain Daib, uma zona afluente conhecida pelos seus bares e restaurantes da moda. Em suma, esta experiência dinâmica e imersiva no coração de Marrocos, com Immy, dá uma imagem viva de uma cidade onde o golfe, a cultura e a história se combinam na perfeição.