Quatro astronautas a caminho da Estação Espacial Internacional em nova missão da NASA e Space X

Após duas tentativas falhadas devido ao mau tempo, nave espacial Dragon descolou rumo à Estação Espacial Internacional este domingo com quatro astronautas a bordo, três americanos e um russo. Chegada está prevista para terça-feira. Tripulação tem pela frente missão de seis meses.

A NASA e a SpaceX lançaram, na noite de domingo, pelas 22.53 locais - 03:53 de segunda-feira em Lisboa - a cápsula Dragon, num foguetão Falcon 9, para a Estação Espacial Internacional, com quatro astronautas a bordo.

A missão dos quatro astronautas vai durar seis meses, com regresso previsto para outono, e durantes este período deverão supervisionar a chegada de dois novos foguetões.

Preparam-se também para conduzir várias experiências científicas no espaço, nomeadamente tentar fazer crescer réplicas artificiais de órgãos humanos para estudar as doenças degenerativas num ambiente com baixa gravidade.

Após um voo de 16 horas, espera-se que a missão Crew-8 chegue pelas 03:00 da madrugada de terça-feira - hora da costa leste norte-americana - ao laboratório em órbita, 420 quilómetros acima da Terra.

É a oitava missão de rotação de tripulação da SpaceX para a Estação Espacial Internacional e o nono voo com astronautas no âmbito do Programa de Tripulação Comercial da NASA.

O lançamento deste domingo foi a terceira tentativa, depois de dois cancelamentos devido ao mau tempo.

Os astronautas da NASA são o comandante Matthew Dominick, o piloto Michael Barratt, a especialista de missão Jeanette Epps e o cosmonauta russo da Roscosmos Alexander Grebenkin, que também atua como especialista de missão.

É a primeira missão à Estação Espacial Internacional para todos, com exceção de Barratt, que faz a sua terceira visita. Os quatro vão substituir astronautas dos EUA, Dinamarca, Japão e Rússia que estão no espaço desde agosto.

A Crew-8 corresponde ao décimo terceiro voo tripulado da SpaceX. A empresa privada fundada por Elon Musk em 2002 já colocou 50 pessoas no espaço.