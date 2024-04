Agência Espacial Europeia selecionou cinco novos astronautas entre mais de 20 mil candidatos

De Euronews

Cinco novos astronautas, quatro europeus e um australiano, estão agora elegíveis para realizarem missões na Estação espacial Internacional.

A Agência Espacial Europeia (ESA) deu na segunda-feira as boas-vindas a cinco novos astronautas no Centro de Astronautas de Colónia, na Alemanha.

Os cinco, três homens e duas mulheres, de cinco países diferentes, foram selecionadosentre mais de 22.000 candidatos, para integrarem a equipa da ESA.

Entre os escolhidos está o engenheiro espanhol Pablo Álvarez, que afirmou que “completar o treino básico de astronauta foi uma viagem extraordinária de crescimento pessoal”.

"Estou profundamente grato pelas valiosas lições aprendidas com os melhores no terreno e encantado por desempenhar um papel na definição do futuro da exploração espacial. Como astronauta da ESA em representação de Espanha, sinto-me honrado por me juntar à linhagem de pioneiros como Pedro Duque. Esta oportunidade enche-me de imenso orgulho e estou entusiasmado por levar a nossa paixão comum pelo espaço a alturas sem precedentes", realçou o astronauta espanhol em comunicado.

Durante um ano, os novos astronautas da ESA receberam formação em engenharia de voo, robótica e sistemas de suporte de vida, bem como em sobrevivência no ambiente hostil do espaço e formação médica. Passaram ainda horas debaixo de água em simuladores de uma estação estação espacial, para simular o trabalho em gravidade zero.

Os cinco astronautas, quatro europeus e um australiano, foram integrados no corpo de astronautas da Agência Espacial Europeia e estão agora elegíveis para realizarem missões na Estação Espacial Internacional.