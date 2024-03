Número de dadores de sangue dispara na Roménia

De Euronews

O valor dos vales de refeição atribuídos aos dadores de sangue passou de 13 euros para 56 euros, desde janeiro de 2024. Os centros de doação de sangue encontram-se constantemente cheios em várias regiões do país.

A decisão do Governo romeno de quadruplicar o valor dos vales de refeições, atribuídos a cada dador de sangue, fez com que os centros de doação de sangue ficassem cheios de gente.

Em janeiro de 2024, o valor dos vales de refeições passou de 13 euros para 56 euros, resultando em longas horas de espera em filas para doar sangue, em várias regiões do país.

As autoridades sanitárias informaram, de acordo com as agências internacionais, que as reservas de sangue estão cheias em todo o país, algo que não aconteceu em anos anteriores, e relembraram que, anteriormente, a Roménia enfrentava “graves carências”.

A Roménia conta com 42 locais de doação, mas o ministério da Saúde está a considerar reduzir esse número para conseguir lidar com o aumento do número de doadores, segundo as agências internacionais.