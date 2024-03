Berlim: aeroporto de Tegel será transformado em cidade sustentável

De Euronews

Estima-se que esta cidade sustentável possa criar até 20 000 postos de trabalho, com várias empresas a trabalharem em conjunto no aproveitamento das tecnologias renováveis.

Promotores imobiliários financiados pelo estado alemão estão a construir o que anunciam como a "Cidade do Futuro" no local onde funcionou até 2020 o aeroporto de Tegel, em Berlim.

Num terreno de 1.236 hectares, que costumava servir até 24 milhões de passageiros por ano, vai nascer um polo tecnológico adaptado às necessidades de um futuro ecológico.

Estima-se que a cidade sustentável criará até 20 mil postos de trabalho, com várias empresas a unirem esforços no aproveitamento das tecnologias renováveis. O projeto Stoff2 combina o armazenamento de energia com a produção de hidrogénio.

"Queremos tornar possível 100% de energias renováveis com o nosso dispositivo. E o que precisamos para acabar com a nossa dependência dos combustíveis fósseis é de mais energia verde. E na Alemanha, já temos muitas energias renováveis - três, quatro vezes mais do que realmente precisamos. E esse problema só vai aumentar daqui para a frente, por isso precisamos de pensar no armazenamento de baterias", afirmou Sebastian Sipp, diretor do projeto Stoff2.

Este ano, a equipa Stoff2 vai apresentar a sua tecnologia na conferência sobre energia que começou em Berlim na terça-feira.

Espera-se que o financiamento do projeto ultrapasse os 100 milhões de euros, pelo que necessitará de apoio governamental para se tornar parte da infraestrutura energética geral.