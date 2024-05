O Qatar 365 dá-lhe a provar um gostinho da gastronomia no Qatar International Food Festival e numa exposição dedicada ao café.

O Catar alberga mais de 100 nacionalidades. O panorama gastronómico do país está em constante evolução graças à procura alimentar desta mistura de culturas. A equipa do Qatar 365 descobriu que irá encontrar aqui tudo aquilo que possa querer provar. Aadel Haleem deu início a esta viagem culinária no Qatar International Food Festival. O evento anual mostra a importância da comida entre os cidadãos e residentes do Catar, sendo possível provar comida em mais de 100 barracas com gastronomia de todo o mundo.

A chef Najat Kaanache, de Marrocos, estava entre as estrelas convidadas do evento e deu a provar a Aadel o seu estilo de cozinha vanguardista.

Enquanto Aadel percorria o Parque Al Bidda, a sua viagem gastronómica levou-o literalmente a outro nível no "Dinner in the Sky". Esta experiência gastronómica realiza-se a 50 metros acima do nível do solo. Enquanto flutuam no ar, os clientes desfrutam de uma vista única sobre Doha.

A exposição "Growing Kopi, Drinking Kahwa" é uma celebração do café organizada pelo Museu Nacional do Catar que evidencia a riqueza do intercâmbio cultural. Laila Humairah descobriu que o café é uma linguagem universal que celebra a diversidade e o encontro de culturas. A exposição traça o percurso desta bebida tão apreciada desde as suas raízes etíopes, há séculos, até à adoção e adaptação em países como a Indonésia e o Catar.