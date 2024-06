Ataque no Daguestão faz pelo menos seis mortos e 12 feridos

De Euronews

As nacionalidades dos atacantes ainda não foram reveladas. No entanto, segundo as autoridades locais, foram já confirmados seis mortos e doze feridos.

Pelo menos seis polícias foram mortos e doze pessoas ficaram feridas num tiroteio contra uma sinagoga e uma igreja ortodoxa em Derbent, bem como contra um posto da polícia em Makhachkala. Estas duas cidades localizam-se no sul da Rússia, na República Autónoma do Daguestão.

De acordo com o ministério do Interior do Daguestão, citado pelos meios de comunicação social russos, homens armados, cuja identidade ainda não foi revelada, abriram fogo contra uma sinagoga e uma igreja em Derbent, por volta das 18 horas de Moscovo, este domingo. Um posto da polícia também foi atingido.

O Ministério do Interior regional declarou, entretanto, que dois dos atacantes foram mortos, sem especificar em que cidade.

"Esta noite em Derbent e Makhachkala, pessoas desconhecidas tentaram desestabilizar a situação pública," disse o chefe da República do Daguestão, Sergei Melikov, citado pela Al Jazeera, acrescentando que "Polícias do Daguestão ficaram pelo caminho. De acordo com informações preliminares, há vítimas entre os atacantes. Todos os serviços estão a agir de acordo com as instruções".

Derbent é o lar da antiga comunidade judaica na região do Cáucaso do Norte, que é maioritariamente muçulmana.