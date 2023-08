Explosão em bomba de gasolina mata 27 pessoas no Daguestão

27 pessoas morreram cerca de 60 ficaram feridas na explosão, seguida de incêndio numa bomba de gasolina, na cidade de Makhachkala, na república russa do Daguestão.

A explosão ocorreu no edifício da estação de serviço, durante os trabalhos de manutenção de uma viatura.

PUBLICIDADE

Numa mensagem no Telegram, o Comité de Investigação da Federação Russa, no Daguestão, escreveu: "Ocorreu um incêndio durante os trabalhos de manutenção de um carro, seguido de um estrondo, em resultado do qual as pessoas ficaram feridas e morreram".

Segundo as agências de notícias russas, TASS e RIA Novosti, que citam fontes do governo, foi aberto um processo-crime para apurar as circunstâncias que conduziram ao incidente.

Uma testemunha citada no Telegram pelo diário russo Izvestia disse que o fogo começou numa área onde os carros estavam estacionados e se espalhou para o posto de gasolina.

Segundo o Ministério das Situações de Emergência da Rússia, o fogo espalhou-se por uma área de cerca de 600 metros quadrados, e foi combatido por 260 bombeiros.

Makhachkala, uma cidade com mais de 600.000 habitantes junto ao Mar Cáspio, é a capital do Daguestão, uma república do Cáucaso, que faz fronteira com a Chechénia, a Geórgia e o Azerbaijão.