Diplomatas tentam evitar guerra regional após ataque ataque que matou 12 jovens nos Montes Golã

Os serviços secretos israelitas acusam o Hezbollah pelo ataque nos Montes Golã e prometem uma retaliação. Mas a comunidade internacional está a apelar à calma.

Milhares de pessoas assistiram aos funerais de 11 dos 12 jovens mortos num ataque com rockets do Líbano que atingiu um campo de futebol nos Montes Golã, controlados por Israel, no sábado.

O exército israelita declarou que o ataque foi o mais mortífero contra civis em Israel desde o início da guerra contra o Hamas, em outubro passado.

Pessoas de luto no campo de futebol nos Montes Golã que foi atingido por um rocket.

Israel declarou que os serviços secretos do país revelaram que o grupo libanês Hezbollah - que, tal como o Hamas, é apoiado pelo Irão e é arqui-inimigo de Israel - foi responsável pelo ataque e prometeu uma retaliação.

"O Hezbollah, o representante do Irão na região, não vai ser exonerado deste acontecimento, mesmo com as suas negações absurdas. Dispararam, terão de suportar o preço e vão pagar um preço elevado pelas suas ações", declarou o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, também afirmou que o Hezbollah vai pagar um "preço elevado" pelo ataque, depois de ter interrompido uma viagem aos Estados Unidos para regressar a Israel e presidir a uma reunião de emergência do gabinete de segurança.

O Conselho de Segurança autorizou o governo de Netanyahu a decidir sobre a "forma e o momento" da resposta militar.

Durante a noite, o exército israelita disse ter atingido uma série de alvos no Líbano, embora a intensidade da resposta fosse semelhante à de meses de combates transfronteiriços. O Hezbollah também afirmou ter efetuado ataques contra Israel. Não houve relatos de vítimas destes ataques.

Numa atitude rara, no sábado o Hezbollah apressou-se a negar qualquer envolvimento no ataque de sábado em Majdal Shams, depois de receios de que este tivesse sido o gatilho de uma guerra regional mais vasta no Médio Oriente.

Em Tóquio, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken afirmou que "não há justificação para o terrorismo", mas advertiu contra uma escalada.

"Sublinho o direito (de Israel) de defender os seus cidadãos e a nossa determinação em garantir que o possam fazer. Mas também não queremos que o conflito se agrave. Não queremos que o conflito se alastre. Esse tem sido um dos nossos objetivos desde o primeiro dia", afirmou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, Abdallah Bouhabib, afirmou no domingo que o Governo tinha pedido a Washington que apelasse à contenção de Israel, numa tentativa de acalmar a situação.

Isto depois de o Governo dos EUA ter alegadamente enviado uma mensagem ao Hezbollah através de Beirute para mostrar contenção também.

O Hezbollah começou a disparar rockets contra Israel no dia seguinte à incursão do Hamas em Israel, a 7 de outubro. Israel respondeu com ataques aéreos e drones contra as infraestruturas militares do Hezbollah.

A maior parte destes ataques tem-se limitado à área de ambos os lados da fronteira, embora Israel tenha também matado dirigentes do Hezbollah e do Hamas mais a norte.

Dezenas de milhares de pessoas abandonaram as zonas de fronteira, dos dois lados, na sequência destes ataques.

Desde o início de outubro, os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram mais de 500 pessoas, na sua maioria membros do Hezbollah, mas também cerca de 90 civis. Do lado israelita, foram mortos 22 soldados e 24 civis pelos ataques libaneses.