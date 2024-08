De Euronews com AP & EBU

Os bombeiros continuaram a combater as chamas na Croácia e na Albânia, no domingo, à medida que as ondas de calor e a seca tomam conta dos países.

Os incêndios florestais estão a atingir a Albânia e a Croácia, num momento em que o calor abrasador domina o continente europeu.

Os bombeiros albaneses combateram as chamas em aldeias perto da capital Tirana no domingo. As autoridades disseram que a luta contra novos incêndios continuava em oito zonas do país.

Bombeiros e militares foram apoiados por um helicóptero para controlar os incêndios em Librazhd e Gramsh, na região centro-oriental do país, na zona rural de Tirana, no sul e sudoeste de Hamara e Konispol e no norte de Bulqiza. Centenas de hectares de florestas arderam.

A polícia deteve pelo menos cinco pessoas por atearem incêndios e apelou aos caçadores para terem cuidado, uma vez que o país está a enfrentar uma vaga de calor.

As temperaturas elevadas, os ventos e as semanas de seca aceleraram a propagação dos incêndios florestais na Albânia e noutros países dos Balcãs, obrigando os habitantes locais a sair das suas casas.

Os bombeiros têm estado a combater grandes incêndios na Croácia, que já consumiram milhares de hectares de pinhal e mato.

Os bombeiros continuam a monitorizar os focos de incêndio em Tučepi, perto de Makarska, e em Vrsine, perto de Trogir, que deflagraram há cinco dias e que, até agora, queimaram um total de 1250 hectares de vegetação rasteira e pinhal.

Um incêndio em Tučepi foi causado pela negligência de um apicultor local que não extinguiu totalmente as brasas de um fumeiro, enquanto um incêndio em Vrsine foi causado pela combustão espontânea de resíduos.