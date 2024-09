Salpicos de sucesso: O parque aquático do Qatar, os tubarões-baleia e a arte de fazer dhows

Veja como o elemento água continua a moldar a sociedade do Qatar através do turismo, da conservação marinha e da construção naval.

A maioria dos cidadãos e residentes parte para climas mais frescos durante os meses de verão. No entanto, não há melhor maneira de refrescar os que ficam para trás do que saltar para a água, e a equipa do Qatar 365 fez exatamente isso. Em primeiro lugar, Aadel Haleem visitou o maior e mais recente parque aquático do país, o Meryal, e descobriu que este foi criado para homenagear a indústria do petróleo e do gás do Qatar. O parque criou um burburinho na região devido às suas atrações emocionantes e ao seu conceito único. As estruturas intencionalmente enferrujadas, as diversões com nomes peculiares e a mascote do parque aquático, simplesmente chamada "Oily", marcam o ponto de viragem na história económica do Qatar.

Laila Humairah foi para águas mais calmas e descobriu a extraordinária vida selvagem marinha do Qatar. Laila encontrou-se com Jassim Lari, que dirige o Departamento de Vida Selvagem Marinha do Ministério do Ambiente e das Alterações Climáticas. Movido pela sua paixão pela natureza, Jassim tem como missão de vida preservar a biodiversidade do Qatar. Dos tubarões-baleia às tartarugas e aos mangais, o governo tem várias iniciativas em curso para garantir que estas espécies continuam a prosperar nas próximas décadas.

Por fim, Laila encontrou-se com Ahmed Jassim Alsayegh e teve uma visão exclusiva do fabrico dos barcos dhow tradicionais. Os barcos são uma parte central da história marítima do Qatar. Foi através destes barcos de madeira que o Qatar descobriu o seu rico património de pérolas e as suas lucrativas rotas comerciais. Ahmed desenha dhows há 30 anos e, ao longo do tempo, incorporou a utilização de ferramentas modernas para construir os dhows na sua forma tradicional. Ahmed faz questão de transmitir os antigos métodos de construção naval através de manuscritos e plantas, para que os arquitetos mais jovens possam aprender e transmitir também os seus conhecimentos.