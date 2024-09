Papa Francisco recebido em euforia em Timor-Leste

De Euronews com AP

Papa Francisco foi recebido por Xanana Gusmão e Ramos Horta no aeroporto. Cerca de 700 mil pessoas deverão assistir a missa agendada para terça-feira.

O Papa Francisco chegou esta segunda-feira a Timor-Leste, na terceira etapa da sua viagem pelo Sudeste Asiático e Oceânia.

O objetivo da visita de Francisco, de 87 anos, é encorajar a recuperação do país após a sangrenta e traumática batalha pela independência e celebrar o desenvolvimento de Timor-Leste, após duas décadas de libertação do domínio indonésio.

Cerca de 98% dos 1,3 milhões de habitantes do país são católicos, o que faz de Timor o país mais católico do mundo fora do Vaticano.

Centenas de timorenses acompanharam o trajeto da comitiva de Francisco do aeroporto para Díli, agitando bandeiras do Vaticano e de Timor-Leste e usando guarda-chuvas amarelos e brancos - as cores da Santa Sé - para se protegerem do sol escaldante do meio-dia.

O presidente timorense José Ramos-Horta e o primeiro-ministro Xanana Gusmão, dois dos mais venerados heróis da independência de Timor-Leste, saudaram Francisco no aeroporto e reuniram-se com ele em privado.

Papa Francisco à chegada a Timor-Leste Firdia Lisnawati/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O Papa deverá dirigir-se aos funcionários do governo e aos diplomatas ainda esta segunda-feira, após uma cerimónia oficial de boas-vindas. Celebrará na terça-feira uma missa, na qual se espera a presença de cerca de 700.000 pessoas.

A esmagadora maioria católica de Timor-Leste, um dos países mais pobres do mundo, aguardava ansiosamente a chegada de Francisco, na sequência do 25º aniversário do referendo apoiado pelas Nações Unidas que abriu caminho à independência da Indonésia.

A última visita de um Papa a Timor-Leste

A atmosfera é hoje muito diferente da que se viveu aquando da visita do último Papa. João Paulo II foi a Timor-Leste em 1989, quando Timor era ainda uma parte ocupada da Indonésia e lutava pela sua liberdade. Uma década mais tarde, depois de os timorenses terem votado esmagadoramente a favor da independência, os militares indonésios responderam com uma campanha de terra queimada que destruiu 80% das infraestruturas do país e chocou o mundo. No total, cerca de 200.000 pessoas foram mortas durante os 24 anos de domínio indonésio.

A visita de João Paulo II, que culminou com uma grande missa à beira-mar perto de Díli, contribuiu para chamar a atenção internacional para a situação do povo timorense e para a opressão da ocupação indonésia.

“Eram outros tempos”, disse Vicente Oliveira Soares, 42 anos, proprietário de uma empresa de impressão digital. “Agora estamos felizes porque somos livres, nós, como uma nova nação, estamos muito felizes por receber e encontrarmo-nos com o Papa Francisco”, disse à AP.

Francisco vai confrontar-se com o legado traumático de Timor e com outro que lhe é mais próximo, envolvendo o bispo timorense que, juntamente com Xanana Gusmão e Ramos-Horta, é considerado um herói pelos seus esforços para conquistar a independência.

Ximenes Belo ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1996, juntamente com Ramos-Horta, por ter lutado por uma solução justa e pacífica para o conflito.

Mas, em 2022, o Vaticano reconheceu que tinha sancionado secretamente Belo dois anos antes por ter abusado sexualmente de jovens rapazes. As sanções incluíam limitações aos seus movimentos e ao exercício do ministério e proibiam-no de ter contacto voluntário com menores ou mesmo deslocar-se a Timor-Leste. As sanções foram reforçadas em 2021.

Apesar das sanções confirmadas na altura pelo porta-voz do Vaticano e reafirmadas na semana passada, antes da viagem de Francisco, muitas pessoas em Timor-Leste apoiaram Belo, rejeitando, negando ou diminuindo as reivindicações das vítimas. Alguns até esperavam que Belo, que vive em Portugal, estivesse presente para dar as boas-vindas a Francisco.