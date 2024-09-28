O furacão Helene, que agora enfraqueceu e se transformou num ciclone pós-tropical, também causou milhares de milhões de dólares de destruição numa vasta área do sudeste dos Estados Unidos e deixou mais de três milhões de pessoas sem energia eléctrica durante o fim de semana.

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O Helene deu à costa na região de Big Bend, na Flórida, como furacão de categoria 4, na quinta-feira, com ventos de 140 mph, e depois passou rapidamente pela Geórgia, pelas Carolinas e pelo Tennessee, arrancando árvores, destruindo casas e fazendo transbordar riachos e rios e represas.

A Carolina do Norte ocidental ficou praticamente isolada devido aos deslizamentos de terras e às inundações que obrigaram ao encerramento da Interstate 40 e de outras estradas. Houve centenas de salvamentos na água, nenhum mais dramático do que no condado rural de Unicoi, no leste do Tennessee, onde dezenas de pacientes e funcionários foram retirados de helicóptero do telhado de um hospital que estava cercado pela água de um rio inundado.

Helicóptero de resgate no telhado do Unicoi County Hospital em Erwin, Tennessee, 27 de setembro de 2024 AP/AP

O ciclone deverá pairar sobre o vale do Tennessee no sábado e no domingo, segundo o Centro Nacional de Furacões. Vários avisos de cheias e inundações continuaram em vigor em algumas zonas dos Apalaches meridionais e centrais, enquanto os avisos de ventos fortes abrangeram também partes do Tennessee e do Ohio.

Entre as pelo menos 44 pessoas mortas pela tempestade contam-se três bombeiros, uma mulher e os seus gémeos de um mês e uma mulher de 89 anos cuja casa foi atingida pela queda de uma árvore. De acordo com uma contagem da Associated Press, as mortes ocorreram na Florida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia.

Na Carolina do Norte, um lago transbordou de uma barragem e os bairros circundantes foram evacuados, embora não houvesse preocupações imediatas de que a barragem pudesse falhar. Também foram evacuadas pessoas de Newport, no Tennessee, uma cidade com cerca de 7.000 habitantes, devido a preocupações com uma barragem próxima, embora as autoridades tenham dito mais tarde que a estrutura não tinha falhado.

Tornados atingiram algumas áreas, incluindo um no condado de Nash, Carolina do Norte, que feriu gravemente quatro pessoas.

Atlanta recebeu um recorde de 28,24 centímetros de chuva em 48 horas, o máximo que a cidade registou num período de dois dias desde o início dos registos, em 1878, informou o Gabinete do Climatologista do Estado da Geórgia na plataforma social X. Alguns bairros ficaram tão inundados que só se viam os tejadilhos dos carros a sobressair da água.

A Moody's Analytics disse que prevê entre 13,5 mil milhões de euros e 23,5 mil milhões de euros em danos materiais.

As alterações climáticas exacerbaram as condições que permitem que estas tempestades se desenvolvam, intensificando-se rapidamente nas águas quentes e transformando-se em ciclones poderosos, por vezes numa questão de horas.

O Big Bend da Flórida é uma parte do estado onde os pântanos salgados e as planícies de pinheiros se estendem até ao horizonte e onde os condomínios e os centros comerciais que esculpiram grande parte das costas do estado estão praticamente ausentes.

É um lugar onde Susan Sauls Hartway e a sua mistura de chihuahua Lucy, de 4 anos, podiam dar-se ao luxo de viver a uma curta distância da praia com o seu salário de empregada doméstica.

Pelo menos, até a sua casa ter sido levada pelo Helene.

Na sexta-feira à tarde, Hartway deambulou pela sua rua, perto de Ezell Beach, à procura do local onde a tempestade poderá ter deixado a sua casa.

"Desapareceu. Não sei onde é que está. Não a consigo encontrar", disse ela sobre a sua casa.

Nascida e criada na zona rural do condado de Taylor, Hartway disse que não há nenhum sítio no mundo onde preferisse estar, mesmo depois do Helene. Mas ela tem observado como os residentes mais ricos de fora do estado compraram segundas casas aqui. Ela pergunta-se quantos deles se venderão - e o que acontecerá aos habitantes locais que não têm para onde ir.

"Há tanta gente aqui em baixo que já não tem para onde ir. Isto era tudo o que tinham", disse ela.

Dustin Holmes, a sua namorada Hailey Morgan e os seus filhos Aria Skye Hall, à direita, e Kyle Ross, caminham numa estrada inundada, Crystal River, Florida, 27/09/2024 Phelan M. Ebenhack/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A comunidade foi atingida diretamente por três furacões desde agosto de 2023.

Todos os cinco mortos num condado da Flórida estavam em bairros onde os residentes foram instruídos a evacuar, disse Bob Gualtieri, o xerife do condado de Pinellas, na área de São Petersburgo. Alguns dos que ficaram acabaram por ter de se esconder nos sótãos para escapar à subida das águas. Segundo Gualtieri, o número de mortos pode aumentar à medida que as equipas vão de porta em porta nas zonas inundadas.

Foram registadas mais mortes na Geórgia e nas Carolinas, incluindo dois bombeiros da Carolina do Sul e um bombeiro da Geórgia que morreram quando árvores atingiram os seus camiões. O governador da Virgínia, Glenn Youngkin, registou pelo menos uma morte no seu estado.

Quando a água atingiu o nível dos joelhos na casa de Kera O'Neil em Hudson, Florida, ela soube que era altura de fugir.

"Há um momento em que pensamos: 'Se a água subir acima do nível do fogão, não vamos ter muito espaço para respirar'", disse ela, recordando como ela e a irmã atravessaram a água até ao peito com um gato numa caixa de plástico e outro numa caixa de cartão.

O Presidente Joe Biden disse que estava a rezar pelos sobreviventes e o chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências dirigiu-se para a zona. A agência enviou mais de 1.500 trabalhadores, que ajudaram em 400 resgates até ao final da manhã de sexta-feira.

As autoridades instaram as pessoas que ficaram presas a chamar os socorristas e a não pisar as águas das cheias, avisando que podem ser perigosas devido a fios eléctricos, esgotos, objectos afiados e outros detritos.

O furacão deu à costa perto da foz do rio Aucilla, cerca de 30 quilómetros a noroeste do local onde o furacão Idalia atingiu no ano passado com quase a mesma ferocidade. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que os danos causados pelo Helene parecem ser maiores do que os efeitos combinados do Idalia e do furacão Debby em agosto.

A destruição estendeu-se muito para além da Florida.

Um deslizamento de lama nos Montes Apalaches destruiu parte de uma autoestrada interestadual na fronteira entre a Carolina do Norte e o Tennessee.

Outro deslizamento atingiu casas na Carolina do Norte e os ocupantes tiveram de esperar mais de quatro horas para serem resgatados, disse Ryan Cole, diretor adjunto dos serviços de emergência no condado de Buncombe. O seu centro 911 recebeu mais de 3 300 chamadas em oito horas na sexta-feira.

"Isto é algo com que vamos ter de lidar durante muitos dias e semanas", disse Cole.

Os meteorologistas alertaram para o facto de as inundações na Carolina do Norte poderem ser piores do que tudo o que se viu no século passado.