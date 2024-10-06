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Tudo sobre o quarto dia da competição de Judo no Tajaquistão

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De Euronews
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Conheça os vencedores, a festa do público e altos-representantes presentes no envento desportivo.

Após três dias de Judo em Dushanbe, a espetacular capital do Tajiquistão, encontramo-nos no dia dos pesos pesados.

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O evento foi oficialmente aberto pelo Diretor Geral da IJF, Vlad Marinescu e Ismoil Mahmadzoir, Presidente do Judo do Tajiquistão.

Durante uma cerimónia espetacular, que incluiu algumas das maiores estrelas do Judo do Tajiquistão em belas actuações, a multidão celebrou o aniversário do Presidente do Tajiquistão, Emomali Rahmon.

Brenda Olaya, da categoria de menos de 78kg, fez a sua adversária alemã recuar de forma brilhante e conquistou o primeiro título de Campeã Mundial Júnior do seu país. Rustam Emomali, Presidente da Câmara de Dushanbe, entregou as medalhas.

Olaya afirmou: “Estou muito entusiasmada. Trabalhei muito para isto, é o meu último ano de júnior, por isso é fantástico. Sinto-me muito orgulhosa por representar a Colómbia. Adoro-vos, são muito simpáticos e generosos. Obrigada, Tajiquistão”.

Muhammadsodik Sodikov do Uzbequistão lutou brilhantemente na final para atletas com menos de 100kg. Um belo waza-ari com pontuação Tomoe-Nage valeu-lhe o título de júnior.

Vlad Marinescu, Diretor-Geral da IJF, entregou as medalhas. Mukhammadsodik Sodikov disse em entrevista: “Precisávamos muito deste ouro, toda a equipa me apoiou, por isso agradeço-lhes. Foi a minha primeira vez no Tajiquistão, é um país muito bonito e os espectadores deram um grande apoio. Sentimos o amor do nosso país vizinho, obrigado a todos”

Com mais de 78kg, Hyeonji LEE foi excecional. O coreano superou Celia Cancan de França na final. Gulnora Kenja Khasanzoda, Ministra do Trabalho, Migração e Emprego do Tajiquistão, entregou as medalhas.

Denis Batchaev aproveitou um erro de Kanan Nasibov, do Azerbaijão, para garantir uma imobilização inevitável na final de mais de 100 kg. Ganhou o ouro.

A medalha foi-lhe entregue pelo Presidente do Judo Tajique, Ismoil Mahmadzoir

A multidão estará de volta amanhã para o evento de equipas mistas.

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