De Euronews

PUBLICIDADE

Centenas de estudantes de Budapeste aprenderam a proteger-se contra os cibercrimes num evento organizado pela polícia.

Os agentes mostraram aos jovens como devem estar atentos aos riscos colocados por hackers e alguns influenciadores.

“Atualmente, 34 turmas de 23 escolas, quase 1000 alunos, têm a oportunidade de participar nos nossos programas. O nosso objetivo é oferecer programas experimentais e fazer com que os alunos aprendam de uma forma que talvez nem saibam que estão a aprender e levem para casa novos conhecimentos", afirmou Tamás Terdik, Chefe da Polícia de Budapeste.

Na área do Instituto Nacional de Cibersegurança, uma das principais aprendizagens veiculadas foi sobre as redes de de wi-fi públicas: quando acedemos a uma destas redes, os nossos dados podem ser facilmente roubados com um dispositivo que qualquer pessoa pode comprar legalmente.

Mas os jovens não são os únicos alvos do cibercrime.

De acordo com as estatísticas do Banco Nacional da Hungria, no ano passado foram roubados cerca de 23 mil milhões de HUF ( cerca de 57 milhões de euros) no ano passado. Isto significa que todos estão em risco e poderá ser útil aprender a proteger-se contra a fraude online.