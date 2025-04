Espanha rejeita a criação de centros para migrantes fora da Europa

De Javier Garcia

PUBLICIDADE

A proposta promovida pelo governo italiano de Giorgia Meloni e que já foi posta em prática com o envio de 16 migrantes do Bangladesh e do Egito para um centro situado na Albânia, foi colocada em cima da mesa pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e conta com o apoio da maioria dos países membros.

No entanto, o governo de Pedro Sánchez garante que não é a favor da medida. A porta-voz do executivo, a ministra Pilar Alegría, garantiu esta semana, em conferência de imprensa, que Espanha continuará a apoiar a aplicação humanitária e solidária do Pacto de Migração e Asilo na Europa, cuja entrada em vigor está prevista para 2026.

Imigração é a principal preocupação dos espanhóis

Tudo isto acontece numa altura em que a imigração se tornou a maior preocupação dos espanhóis, de acordo com o barómetro do Centro de Investigações Sociológicas (CIS) de Espanha.

Há apenas algumas semanas, um em cada três inquiridos afirmou que o principal problema do país é a imigração, uma questão que, no início do verão, ocupava o quarto lugar entre as preocupações dos espanhóis.

A pressão migratória contínua sobre as fronteiras do território espanhol levou o Governo de Pedro Sánchez a alojar temporariamente em hotéis da península, os imigrantes que chegam às Ilhas Canárias. Esta situação levou por vezes a concentrações de cidadãos que rejeitaram a presença de imigrantes nas suas localidades.

Em Sevilha, centenas de imigrantes foram alojados em antigos hotéis da província, como o Hotel Maravique em La Rinconada, graças à colaboração do Centro Espanhol de Assistência aos Refugiados. Recentemente, um grupo de mais de cem subsaarianos chegou a outro hotel na cidade de Alcalá de Guadaíra, onde alguns grupos de vizinhos se manifestaram durante o mês de setembro em rejeição deste alojamento.