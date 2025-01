Primeiro navio italiano com 16 migrantes a bordo chega à Albânia

De Euronews

Após dois dias no mar, o navio da Marinha italiana Libra atracou no porto de Shengjin, onde serão desembarcados os 16 migrantes do Bangladesh e do Egito.

O navio Libra da Marinha italiana chegou esta quarta-feira ao porto albanês de Shengjin com os primeiros 16 imigrantes a bordo, que serão recebidos nas instalações italianas construídas no país.

A algumas dezenas de metros do cais, encontra-se o centro montado por Itália, onde os imigrantes serão submetidos a exames médicos e a procedimentos de identificação, antes de serem transferidos - ao final do dia - para o campo de acolhimento de Gjader, a algumas dezenas de quilómetros do porto.

São dez imigrantes do Bangladesh e seis do Egito, todos do sexo masculino e que não se encontram em situação vulnerável, que foram resgatados no mar pelo navio da marinha. Os migrantes estavam entre os cerca de mil que se dirigiam ou já tinham desembarcado na ilha siciliana de Lampedusa na segunda-feira.

Esta é a estreia do acordo assinado em novembro de 2023 pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e pelo primeiro-ministro albanês, Edi Rama.

"A Itália deu um bom exemplo com a assinatura do protocolo assinado com a Albânia, para processar em território albanês, mas sob jurisdição italiana e europeia, os pedidos de asilo", disse a primeira-ministra na terça-feira no Senado.

"É um caminho novo, corajoso e sem precedentes, mas que reflete plenamente o espírito europeu e que também pode ser seguido com outras nações não europeias", acrescentou a primeira-ministra, apesar das críticas da oposição e de várias ONG que trabalham com migrantes.

"São seres humanos que devem ser acolhidos, registados e colocados em centros de acolhimento construídos de acordo com as normas da UE", disse Rama ao diário italiano La Stampa, "em condições seguras e corretas do ponto de vista humanitário", acrescentou o primeiro-ministro da Albânia, que iniciou na terça-feira as negociações de adesão à UE.

Sobre esta questão, Meloni teve sempre a concordância plena de Ursula von der Leyen, que apelou aos líderes europeus na segunda-feira para aprenderem uma lição com a experiência da Itália na Albânia.

"Devemos continuar a explorar possíveis formas de avançar com a ideia de desenvolver centros de repatriamento fora da União, especialmente tendo em conta uma nova proposta legislativa sobre o repatriamento", escreveu a presidente da Comissão Europeia numa carta sobre migração.