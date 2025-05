De Euronews com AP

Os Estados Unidos (EUA) lançaram uma nova vaga de sanções contra cerca de 400 empresas e negócios da Rússia, Índia, China e de mais de uma dúzia de outros países, acusando-os de fornecerem produtos e serviços que favorecem Moscovo na guerra contra Kiev.

O esforço liderado pelos departamentos do Tesouro e do Estado tem como objetivo punir "países terceiros" acusados de fornecerem assistência material à Rússia e de ajudarem o país a contornar milhares de sanções que foram impostas a Moscovo, desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Entre os sancionados pelo Departamento do Tesouro estão 274 empresas acusadas de fornecer tecnologia avançada à Rússia, bem como empresas de defesa e fabrico de produtos militares sediadas no país de Vladimir Putin.

Além disso, o Departamento de Estado impôs sanções diplomáticas a vários altos funcionários do Ministério da Defesa russo e a empresas de defesa, a um grupo de empresas sediadas na China que exportam bens de dupla utilização que preenchem lacunas críticas na base militar-industrial da Rússia e a entidades e indivíduos na Bielorrússia relacionados com o apoio do regime de Lukashenko à indústria de defesa russa.

O secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, afirmou que os EUA e os seus aliados "são inflexíveis na nossa determinação de diminuir e degradar a capacidade da Rússia de equipar a sua máquina de guerra, e de impedir aqueles que procuram ajudar os seus esforços através da evasão ou evasão das nossas sanções e controlos de exportação".

A ação de quarta-feira é mais uma de uma série de milhares de sanções impostas pelos EUA a empresas russas e aos seus fornecedores noutros países desde a invasão russa da Ucrânia.

A eficácia das sanções tem sido questionada, especialmente porque a Rússia tem continuado a apoiar a sua economia através da venda de petróleo e gás nos mercados internacionais.

Um alto funcionário do Tesouro disse aos jornalistas, durante uma chamada para prever as sanções de quarta-feira, que o aprofundamento dos laços entre a Rússia e a Coreia do Norte é um sinal do desespero da Rússia para encontrar apoio durante a guerra.

No início deste ano, os EUA aprovaram um pacote de ajuda à Ucrânia que permite à administração confiscar os bens do Estado russo localizados nos EUA e utilizá-los em benefício de Kiev.

Pouco tempo depois, os líderes do Grupo das Sete democracias ricas concordaram em conceder um empréstimo de 50 mil milhões de dólares [46,2 mil milhões de euros] para ajudar a Ucrânia.

Os juros obtidos com os lucros dos 300 mil milhões de dólares russos [277 mil milhões de euros] em ativos congelados do Banco Central, principalmente na Europa, seriam utilizados como garantia.