Sanções ocidentais contra a Rússia - desesperadas, ridículas e arbitrárias

"As sanções continuam a ser um mecanismo de pressão extra-legal que está cada vez mais a substituir todo um conjunto de decisões legais", afirmou o economista V. Inozemtsev.

O convidado da Euronews é Vladislav Inozemtsev, um reputado economista e cientista político, consultor do Instituto MEMRI em Washington.

Euronews: Tendo como pano de fundo os acontecimentos recentes, pode dizer-se que a ajuda militar ocidental permite à Ucrânia atacar o território russo, o que deixa o Kremlin nervoso. Mas será que as sanções económicas, nas quais havia grandes esperanças, estão a dar resultados?

В. Inozemtsev: Na Rússia, as sanções estão a começar a ser ridicularizadas, mas sob comando. Recentemente soube-se da aprovação do roteiro de um filme de comédia, segundo o enredo do qual J. Biden, cansado de ouvir de seus assessores que as sanções ainda não podem "acabar" com a Rússia, decide ir incógnito a Moscovo para entender as razões da "estabilidade da economia russa".

Os russos - especialmente os empresários - não estão a divertir-se tanto como os propagandistas: as sanções estão a pesar seriamente sobre eles

Mas os russos - sobretudo os empresários - não estão tão contentes como os propagandistas: as sanções estão a exercer uma forte pressão sobre eles. O país está quase privado da indústria automóvel criada pelas empresas ocidentais nos anos 2000 e 2010. As indústrias orientadas para a exportação estão a afundar-se: silvicultura, metalurgia e produção de gás. Mas não devemos esquecer alguns pontos. Em primeiro lugar, tudo isto não tem um impacto crítico na economia como um todo: é reorientada para o mercado interno, o orçamento "inunda os problemas com dinheiro". Em segundo lugar, as sanções não paralisaram o complexo militar-industrial nem provocaram uma mobilização contra a guerra. Em terceiro lugar, são, afinal, de dois gumes.....

O que é que quer dizer com isso?

O facto de também afetarem aqueles que as introduziram. Os exemplos são bem conhecidos: o corte dos laços com a Rússia no sector da energia inflacionou os preços do gás em 2022, forçando as autoridades europeias a subsidiar os consumidores, de acordo com algumas fontes (acho difícil de acreditar) em quase 800 mil milhões de euros - e, ao mesmo tempo, este boom deu a Putin 78 mil milhões de dólares (70,5 mil milhões de euros) de receitas adicionais de exportação em 2022. A apreensão dos ativos do Banco da Rússia (que os europeus não utilizaram para apoiar a Ucrânia) resultou na apreensão de, pelo menos, 140 mil milhões de dólares (126 mil milhões de euros) de propriedades de investidores ocidentais na Rússia. E isto não é tudo.

Nesse caso, que sanções considera eficazes e quais não?

As sanções são hoje uma forma de guerra. Mas na guerra, uma operação bem sucedida é aquela em que o inimigo sofreu mais danos do que o seu exército. Eu adotaria a mesma abordagem: as sanções são eficazes se causarem mais danos à Rússia do que aos países que as impõem.

Mas os danos podem ser calculados de diferentes formas....

Sim, e há aqui nuances importantes. Os europeus, por exemplo, confiscaram os bens de empresários russos por mais de 58 mil milhões de dólares (52 mil milhões de euros). Em resposta, a maior parte dos que passaram anos a comprar bens no Ocidente regressaram à Rússia. O número de bilionários em dólares, em 2024, atingiu um máximo histórico e estes uniram-se em torno de Putin ainda mais firmemente do que antes: agora, não há como escapar à "gaiola dourada". Ao mesmo tempo, as autoridades ocidentais já gastaram dezenas de milhões de dólares para garantir a segurança dos bens apreendidos e têm todas as hipóteses de pagar muito mais dinheiro como compensação pelos custos legais dos processos de sanções perdidos.

Então as sanções "autorizaram-se" a si próprias? Dos seus artigos, podemos concluir que, de um modo geral, se opõe às medidas que atingem os russos e não as autoridades...

I. Yashin e A. Pivovarov parecem pensar assim, mas eu não. Para mim, todas as sanções contra a Rússia e os russos que tenham um carácter justificado e universal e digam respeito às relações entre os países que as impõem e a Rússia são aceitáveis.

Se acreditarmos que a guerra contra a Ucrânia foi iniciada pela elite russa, valeria a pena impor sanções contra todos os ministros, todos os deputados da Duma e do Conselho da Federação, e todos os membros do partido Rússia Unida de Putin

Sente-se a captura... Então o regime de sanções é seletivo e nem sempre lógico?

Pode dizer-se que sim. Por exemplo, se acreditamos que a guerra contra a Ucrânia foi iniciada pela elite russa, deveríamos ter imposto sanções contra todos os ministros, todos os deputados da Duma e do Conselho da Federação e todos os membros do partido Rússia Unida de Putin. Se considerarmos que o orçamento russo está a ser utilizado para financiar a guerra, deveríamos impor sanções contra todos os indivíduos e empresas que pagam - bem, digamos, mais de 100 milhões de rublos por ano em impostos federais. O mesmo se aplica às sanções sectoriais. Desde o início que me congratulei com a proibição das viagens aéreas com a Rússia. Pode acontecer que o mercado dos voos da Europa para a Ásia esteja a ser tomado por companhias chinesas que continuam a fazer as mesmas rotas e a poupar tempo e dinheiro aos passageiros, mas pelo menos aqui tudo é claro: a ligação foi interrompida.

Mas não consigo compreender por que razão apenas 48 dos 125 bilionários russos estão sujeitos a sanções, ou por que razão, por exemplo, 60 bancos russos estão sujeitos a sanções, enquanto quase 260 outros não estão. Também não contesto o direito dos europeus de imporem um embargo energético à Rússia. Mas não percebo que razões têm as autoridades ocidentais para restringir ou proibir a venda de petróleo russo à Índia, por exemplo: não lhes diz respeito, trata-se de uma relação soberana entre países terceiros.

A situação parece um pouco diferente do que à primeira vista....

Muitos especialistas dizem que rotular certos indivíduos como "oligarcas" ou "empresários russos influentes" é tão arbitrário como declarar uma pessoa como "trotskista" ou "contrarrevolucionária" nos tempos de Estaline. Isto deve-se ao facto de, por vezes, terem sido impostas sanções com base em opiniões de peritos claramente tendenciosos. Foi o caso de M. Fridman e P. Aven, tendo em conta um artigo de I. Zaslavsky, que já tinha sido despedido de uma das empresas de que eram proprietários. Por vezes, foram tidas em conta informações falsas, que foram posteriormente anuladas pelos tribunais ocidentais(um artigo da revista Forbes, cuja redação foi reproduzida na decisão do Conselho Europeu sobre as sanções contra A. Usmanov, foi reconhecido judicialmente como difamação, mas as sanções nunca foram levantadas).

... todas as tentativas falharam em cortar as exportações de petróleo da Rússia, enquanto as receitas provenientes dessas exportações estão a aumentar. Por isso, o dinheiro é mais bem empregue em armas para a Ucrânia

Quanto aos países terceiros, podemos constatar que todas as tentativas não conseguiram cortar as exportações de petróleo da Rússia, enquanto as receitas provenientes das mesmas estão a aumentar. Por isso, é preferível gastar dinheiro em armas para a Ucrânia do que em "investigação" sobre a aplicação de sanções secundárias - os danos para o Kremlin serão muito maiores.

Então as sanções contra as empresas são muitas vezes desprovidas de base legal?

Com base numa série de casos de grande visibilidade, posso dizer que são arbitrárias e, diria mesmo, extrajudiciais. Por exemplo, quando o Ministério Público alemão começou a investigar A. Usmanov, inicialmente não conseguiu obter um mandado de busca dos juízes durante muito tempo. Quando obteve o consentimento relevante e conduziu as acções de investigação, o Tribunal de Frankfurt decidiu que o mandado de busca era ilegal. E depois? O Ministério Público recusou-se a interromper a investigação e a devolver os bens apreendidos. Será isto normal num Estado de direito? Outro caso: segundo as autoridades cipriotas, pelo menos 14 russos que tinham obtido legalmente a nacionalidade cipriota no âmbito de programas de atração de investimentos aprovados pelo Governo foram privados dessa nacionalidade devido a sanções. Mais uma vez sem qualquer decisão judicial.

Não seria redundante comparar o que está a acontecer com o caso de Pavel Durov, recentemente detido em França?

É difícil não comparar: o homem foi acusado de crimes bastante graves, diretamente relacionados com o negócio que criou. Mas ninguém lhe retirou essa atividade. Ninguém o privou dos seus documentos, que foram obtidos em França de uma forma bastante duvidosa, para o dizer sem rodeios. Por ordem do tribunal, foi colocado sob vigilância policial - e o tribunal rejeitou pelo menos metade das acusações e recusou-se a prender o empresário, como o Ministério Público tinha pedido. Trata-se de um procedimento compreensível e conforme às normas jurídicas, mas não há nada de semelhante na prática das sanções.

Estamos mesmo a assistir a tentativas de impor sanções contra familiares de “oligarcas”, muitos dos quais não estão a fazer negócios na Rússia

Estamos mesmo a assistir a tentativas de impor sanções contra familiares de "oligarcas", muitos dos quais nem sequer têm negócios na Rússia. Por exemplo, o filho do proprietário da Uralchem, N. Mazepin, que era piloto de uma das equipas de F1 patrocinadas pelo seu pai, foi sancionado em 2022 e teve de abandonar a equipa. Os seus advogados conseguiram contestar as sanções dois anos mais tarde, o que é de saudar. G. Ismailova, irmã de A. Usmanov, foi sancionada enquanto beneficiária de fundos fiduciários criados para gerir bens imobiliários e dirigidos por administradores independentes. Não tinha gerido os seus bens anteriormente e, há seis meses, assinou atos de exclusão dos trusts, impedindo-a de receber quaisquer benefícios futuros dos mesmos. Assim, foram esgotados todos os meios possíveis para fazer cumprir as decisões da UE, mas as sanções continuam em vigor apenas devido aos seus laços familiares com o Sr. Usmanov.

Mas há casos conhecidos de levantamento de sanções....

Sim, o tribunal da UE já levantou as sanções contra O. Aiziman, a ex-mulher de M. Fridman, contra V. Prigozhina, a mãe do diretor da PMC "Wagner" E. Prigozhin e A. Pumpyanskiy, o filho de um grande fabricante de metais D. Pumpyanskiy. Segundo eles, os laços familiares não podem servir de base para a introdução ou o alargamento das restrições em matéria de sanções. Mas, mais uma vez, cada caso é especial, o que não deveria ser o caso num Estado de direito.

As sanções continuam a ser, a meu ver, um mecanismo de pressão extra-jurídico que substitui cada vez mais todo um conjunto de decisões judiciais e conduz à erosão do Estado de direito

Tudo isto causa grandes danos, não tanto aos empresários russos - o Kremlin encontrará uma forma de lhes adoçar a vida - mas ao sistema jurídico ocidental. As sanções, na minha opinião, continuam a ser um mecanismo de pressão extra-legal que está a substituir cada vez mais corpos inteiros de decisões legais e a levar à erosão do Estado de direito.

Esta é uma afirmação forte. Que outros argumentos poderia citar como prova?

Há muitos argumentos. Sabe-se, por exemplo, que a lei não tem força retroativa. Entretanto, muitos "oligarcas" russos foram sancionados de fevereiro a maio de 2022 com a formulação de que"participaram numa reunião com V. Putin em 24 de fevereiro de 2022". Mas, na altura dessa reunião, a comunicação com Vladimir Putin não era considerada pela UE como uma ação desacreditável.

Foi-nos ensinado: não se pode punir duas vezes pela mesma infração. Isto não se aplica à política de sanções

Além disso, foi-nos ensinado que não se pode punir duas vezes por uma só infração. Isto não se aplica à política de sanções. Por exemplo, em 2022, a UE impôs sanções contra M. Fridman e P. Aven, que estes contestaram e ganharam no Tribunal de Justiça da UE. No entanto, rapidamente se verificou que, em 2023, o Conselho Europeu não só alargou as sanções contra estes empresários, como alterou de tal forma a redação que tornou a decisão nova, exigindo uma contestação "de raiz". Entretanto, entre fevereiro de 2022 e março de 2023, ambos os homens estiveram ausentes da Rússia e não estiveram envolvidos na gestão de quaisquer projectos naquele país.

Por último, a lei deve punir uniformemente atos ilícitos semelhantes. A lista de acusações contra A. Usmanov incluía o facto de ser proprietário do jornal diário Kommersant, que alegadamente se tornou um instrumento de propaganda de Putin. Mas, neste caso, como é que G. Berezkin, o proprietário do RBC, do qual muitos jornalistas independentes foram expulsos em 2017, se revelou tão limpo aos olhos da UE que as sanções contra ele foram levantadas por uma decisão especial sem sequer levar o caso a um veredito judicial? Será que isto também pode ser considerado um exemplo de Estado de direito?

Muitas pessoas falam de responsabilidade coletiva, que supostamente conduziria a uma tomada de consciência do mal e a protestos entre a população. Mas eu vejo como as pessoas comuns, indignadas com a falta de, por exemplo, medicamentos necessários, dirigem a sua indignação não contra as autoridades, mas contra o Ocidente....

Para punir os cidadãos pela sua ligação ao regime, comece por reconhecer a sua natureza criminosa. Foi o que fizeram os juízes do Tribunal de Nuremberga, declarando criminosa a direção do NSDAP, o alto comando da Wehrmacht, bem como a Gestapo, as SS e as SA. Isto permitiu que os tribunais estabelecidos na zona de ocupação americana condenassem alguns grandes empresários que tinham colaborado com estas organizações (principalmente a direção das empresas Krupp e IG Farbenindustrie, que produziam armas e meios químicos para exterminar pessoas nos campos de concentração, bem como utilizavam trabalho escravo de judeus e prisioneiros de guerra). Mas aqueles que não o fizeram (mesmo pagando impostos ou fornecendo armas à Wehrmacht) não foram considerados culpados.

Por conseguinte, enquanto Putin for apenas suspeito (!) de crimes de guerra, e a maioria dos políticos e funcionários russos diretamente responsáveis pela preparação e condução da guerra nem sequer tiverem esse estatuto, mas estiverem simplesmente sob sanções, é ilegal e estúpido estender a mesma medida de responsabilidade aos empresários.

Isso atira-os para as mãos do regime em vez de os tornar aliados na luta por uma Rússia melhor. Tenho dito isto abertamente na imprensa ocidental desde os primeiros dias da guerra, mas ninguém o ouve: toda a gente pensa que basta mais um pouco e pronto, os oligarcas revoltam-se e o regime cai. Francamente, não consigo imaginar maior ingenuidade. E escrevi sobre isto mesmo antes do início da invasão russa.