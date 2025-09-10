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200 mil manifestantes saem às ruas em protesto em França

Manifestações em França
Manifestações em França Direitos de autor  AP Photo/Thibault Camus
Direitos de autor AP Photo/Thibault Camus
De Sophia Khatsenkova
Publicado a Últimas notícias
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De acordo com o Ministério do Interior, 200 mil pessoas manifestaram-se em toda a França, mas os sindicatos estimam que o número tenha sido superior a 250 mil.

A polícia francesa prendeu 473 pessoas na quarta-feira, quando manifestantes do movimento «Bloquons tout» («Bloqueiem tudo») tentaram paralisar os transportes e a vida quotidiana em todo o país, dois dias após o colapso do governo do primeiro-ministro François Bayrou devido a medidas de austeridade impopulares.

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De acordo com o Ministério do Interior, ao final da tarde havia registo de 200.000 manifestantes por todo o país. No entanto, o maior sindicato do país, a CGT, afirmou que mais de 250.000 pessoas participaram.

Às 18:00 de quarta-feira - menos uma hora em Lisboa - tinham sido registadas 812 ocorrências, incluindo 550 ajuntamentos e 262 bloqueios. Treze membros das forças de segurança ficaram feridos sem gravidade.

As autoridades mobilizaram 80.000 polícias e gendarmes, enquanto milhares de manifestantes saíram às ruas de Paris e de outras cidades em toda a França.

A natureza sem liderança dos protestos fez com que diferentes grupos de manifestantes organizassem várias ações pela capital, mas foram rapidamente dispersados pela polícia.

Alguns atearam fogos, construíram barricadas e tentaram bloquear a circular de Paris, a autoestrada urbana mais movimentada da Europa.

Protestos em Paris
Protestos em Paris Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

De manhã cedo, os manifestantes incendiaram caixotes do lixo e tentaram obstruir os carris do elétrico em torno da Porte de Montreuil, na zona leste de Paris, antes de a polícia desmantelar os obstáculos e dispersar as multidões.

Os manifestantes também invadiram a autoestrada na tentativa de bloquear o trânsito, mas foram igualmente impedidos pelas forças da ordem.

Após uma reunião da unidade interministerial de crise, o ministro do Interior cessante, Bruno Retailleau, classificou as ações de quarta-feira como uma "derrota para aqueles que queriam paralisar o país".

As tensões aumentaram em torno da Gare du Nord de Paris, uma das estações ferroviárias mais movimentadas da Europa. A polícia fechou o acesso à estação ferroviária quando os manifestantes tentaram forçar a entrada.

As forças de ordem lançaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes, enquanto alguns viajantes foram apanhados no caos.

Os maiores protestos foram registados em torno da Place du Chatelet e da Place des Fêtes e foram relativamente calmos. Mas a raiva permaneceu palpável ao longo do dia.

Vários manifestantes disseram à Euronews que estavam zangados com o presidente francês Emmanuel Macron por ter escolhido o seu antigo ministro da Defesa e aliado de longa data, Sébastien Lecornu, como primeiro-ministro no dia anterior.

"É como se nos estivesse a mostrar o dedo do meio", disse Pierrick, professor do ensino básico. Tal como muitos outros manifestantes, esperava que Macron estendesse a mão à esquerda.

A coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP) conquistou a maioria dos assentos no parlamento no verão passado, depois de Macron ter convocado eleições antecipadas, mas não conseguiu garantir a maioria absoluta no parlamento.

"Fartos de tudo isto"

"Estou a protestar hoje porque estamos fartos de tudo isto", disse Marie, estudante e atriz, à Euronews.

"Hoje, estamos aqui para mostrar a Macron que estamos fartos de tudo isto. Ele não pode continuar a ignorar-nos e a ignorar o que o povo quer", explicou, acrescentando que também estava a protestar contra os cortes que afetarão o setor cultural.

Entretanto, um motorista anónimo que se encarregou de retirar as bicicletas e os caixotes do lixo que bloqueavam a estrada disse à Euronews que apoiava as manifestações.

"Compreendo a raiva deles. É preciso fazer alguma coisa", afirmou.

Outros espectadores foram mais cautelosos, se não críticos, em relação às cenas que se desenrolavam na quarta-feira.

"Concordo que devemos ter o direito de protestar. A situação atual simplesmente não pode continuar", disse Nesrine, uma gestora de projetos que mora na área de Montreuil, à Euronews.

"Mas não acho que devemos vandalizar ou partir coisas. Porque quem paga? Somos nós, os contribuintes. Compreendo a raiva, mas não é como se pudéssemos mudar as coisas".

Manifestantes protegem-se de um canhão de água atrás de guarda-chuvas em Lille, norte da França.
Manifestantes protegem-se de um canhão de água atrás de guarda-chuvas em Lille, norte da França. Jean-Francois Badias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O que é o "Bloqueiem tudo"?

O movimento sem líderes ganhou força devido à indignação com a inflação, as medidas de austeridade e o que os apoiantes chamam de classe política disfuncional. Ao contrário dos protestos estruturados dos Coletes Amarelos de 2018, o "Bloqueiem tudo" surgiu neste verão com menos organização, mas com um apoio significativo online.

Dois grandes sindicatos, CGT e SUD, apoiaram as ações de quarta-feira, enquanto greves mais amplas estão previstas para 18 de setembro. Uma sondagem da Ipsos mostrou que 46% dos franceses apoiam o movimento, incluindo muitos da esquerda, mas também mais de metade dos eleitores da extrema-direita do Rassemblement National.

Os profissionais de saúde e farmacêuticos protestam contra os cortes nos reembolsos médicos, com os sindicatos a alertar que 6000 das 20.000 farmácias francesas poderão fechar.

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O governo de Bayrou, que entrou em colapso, tinha proposto cortar dois feriados bancários para reduzir o défice público da França, entre outras medidas que provocaram indignação generalizada. Alguns manifestantes exigiram que Macron dissolvesse a Assembleia Nacional e convocasse eleições antecipadas.

“É hora de Macron e os políticos entenderem que estamos a falar a sério”, disse o estudante universitário Thomas à Euronews antes dos protestos na quarta-feira. “Estamos indignados com o sistema político e com o fato de que os ultra-ricos e as corporações não estão pagando impostos suficientes.”

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