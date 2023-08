O que está a faltar nas sanções do Ocidente contra a Rússia?

Existem algumas ausências notórias no regime de sanções do Ocidente contra a Rússia, permitindo-lhe continuar a receber fortunas.

Depois de as tropas russas terem atravessado a fronteira da Ucrânia em fevereiro do ano passado, o Ocidente desencadeou uma série de sanções sem precedentes contra a Rússia, numa escala nunca vista desde os dias negros da Guerra Fria.

Um estudo da Universidade de Yale, de julho de 2022, afirmava que as sanções, que visavam uma série de indústrias e atividades comerciais, estavam a "paralisar catastroficamente" a economia russa, citando o colapso do rublo e o êxodo em massa de empresas ocidentais.

No entanto, desde então, a economia russa tem mostrado resiliência.

Segundo uma sondagem da Reuters, o PIB - um indicador da saúde económica que mede o valor total dos bens e serviços produzidos por um país - deverá aumentar 0,7% este ano, enquanto as outras economias europeias se debatem e estagnam.

Há muitas razões para a robustez económica da Rússia, mas há quem sugira que uma das explicações é o facto de as sanções terem demasiadas lacunas e omissões, limitando a sua capacidade de atingir a Rússia onde lhe dói - no bolso.

O McDonalds foi uma das empresas a deixar a Rússia após a invasão da Ucrânia AP Photo

"Há muitas lacunas no atual regime de sanções", diz Tom Keatinge, diretor do Centre for Financial Crime and Security Studies do Royal United Services Institute, à Euronews.

Tom Keatinge destaca o "sistema financeiro",em que os "canais bancários para negociar com a Rússia" continuam abertos no Ocidente.

Embora estes sejam ostensivamente utilizados para pagar as importações de energia, que continuam a ser permitidas em alguns casos, Keatinge diz que as transações são "muito difíceis de policiar", sugerindo que os pagamentos de petróleo e gás podem ocultar a compra de outros artigos, como bens militares de alta tecnologia.

"Para um banco pode ser difícil saber realmente a que transação subjacente está ligado um pagamento", explicou. "Francamente, estes canais remanescentes já deviam ter sido encerrados".

O mesmo se aplica às empresas envolvidas noutros setores com uma tendência mais humanitária, como o alimentar e o farmacêutico, continua Keatinge.

"Há sempre o risco de um lote de medicamentos ou de produtos semelhantes exportados poder servir de cobertura para algo menos benigno."

"Não sou contra a existência de lacunas humanitárias, desde que sejam reconhecidas e devidamente controladas", acrescenta.

Financiar a máquina de guerra da Rússia

Outra lacuna, segundo o analista, é o facto de muitas indústrias específicas permanecerem livres de sanções.

Os diamantes são um exemplo disso. Embora os Estados Unidos e o Reino Unido tenham aplicado restrições, a União Europeia (UE) deixa continuamente as pedras preciosas fora da sua lista de sanções à Rússia, atualmente na sua 11ª encarnação.

Isto permite que o maior produtor de diamantes do mundo continue a ter acesso a um dos seus principais mercados.

"Os governos esforçam-se por descobrir como colmatar essas lacunas de uma forma que não seja demasiado dura para os seus próprios bolsos", diz Keatinge à Euronews, sugerindo que o desejo da Bélgica de proteger a sua indústria de diamantes ajuda a explicar a lentidão da aplicação de sanções à indústria diamantífera.

No entanto, Keatinge adverte para o facto de as sanções serem uma questão complexa.

Apesar de existirem muitas transações comerciais "desagradáveis", Keatinge salienta que algumas "são muito difíceis de cortar, como o comércio de combustível nuclear".

A agência noticiosa AP noticiou em agosto que Moscovo estava a arrecadar centenas de milhões de euros com a venda de combustível nuclear aos Estados Unidos e à Europa, que dependem totalmente dos produtos russos.

Não aplicar sanções a outros produtos, como os medicamentos para os civis russos, também "faz todo o sentido", uma vez que poderia constituir um "enorme objetivo de propaganda" para o Ocidente, acrescenta Keatinge.

A forma como as sanções funcionam e o seu objetivo final são fundamentais para esta questão, independentemente do que visam ou não.

"É errado sugerir que as sanções são uma questão de tudo ou nada", sublinha Keatinge.

"É evidente que não é verdade que se tenha de sancionar tudo em todo o lado para que as sanções tenham algum efeito", explica. "Foram postas em prática muitas restrições. Mas o sistema tem, no entanto, lacunas, por onde o dinheiro e o comércio, tal como a água, encontram o seu caminho".

"Precisamos de limitar ao máximo o número de lacunas e reconhecer que, se existirem, deixam lacunas importantes nas nossas defesas - mas isso não prejudica completamente o regime de sanções, que estão claramente a ter um impacto".

'É uma guerra económica'

Mark Harrison, professor emérito de Economia da Universidade de Warwick, considera que o "mais importante" é o facto de existir um regime de sanções.

"O verdadeiro objetivo da guerra económica é aumentar os custos para o adversário, obrigando-o a adaptar-se", diz à Euronews. "Não é possível fechar a economia russa".

"Mas o que podemos fazer é tornar cada vez mais caro para a Rússia manter os seus laços com o resto do mundo."

"As economias modernas são alvos muito difíceis. Isso não significa que não valha a pena atacá-las. Significa que os países precisam de realismo e paciência", acrescentou.

As receitas da Rússia provenientes dos combustíveis fósseis, dos quais a sua economia depende, caíram mais de um quarto em janeiro de 2023, em comparação com o ano anterior, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Uma última questão levantada pelos especialistas relativamente ao regime de sanções do Ocidente é o facto de os países terceiros não estarem abrangidos.

Isto significa que outros Estados com uma posição mais ambivalente em relação à guerra na Ucrânia, como a Turquia, o Cazaquistão e a Índia, podem atuar como intermediários, fazendo com que os bens sancionados passem pelo seu território, contornando as sanções.

Muitos na Europa ignoraram o facto de que o alvo das sanções, a Rússia, não se conforma, diz Keatinge. "Reestrutura-se e reorganiza-se."

A Índia aumentou as compras de crude russo, que alguns alegam ser vendido como um produto refinado para ajudar Moscovo a fugir às sanções, de acordo com uma reportagem da Euronews em maio.

Nova Deli defendeu-se, alegando que não pode pagar importações de energia mais caras de outros países que não a Rússia, com milhões de pessoas a viverem na pobreza.

"Se bloquearmos o comércio por uma via, ele encontra outra", detalha Harrison, citando o exemplo histórico da Primeira Guerra Mundial, em que as exportações foram "simplesmente reencaminhadas" através de países europeus neutros, depois de a Grã-Bretanha ter imposto um bloqueio naval à Alemanha.

Alguns países têm má reputação quando se trata de sanções

Mesmo entre os aliados ocidentais da Ucrânia, Keatinge sugere que as sanções carecem de "consistência", com alguns países a comprarem produtos petrolíferos mais ativamente do que outros, além de alguns bancos russos ainda poderem utilizar o sistema de pagamentos SWIFT.

"Não se trata de fazer troça das sanções, mas torna certamente muito mais difícil ter a certeza de que as restrições estão a ser devidamente impostas", disse à Euronews.

A Hungria, liderada pelo ultranacionalista Viktor Orban, ganhou notoriedade por continuar a comprar energia russa, enquanto alguns receiam que o cansaço das sanções esteja a atingir a Áustria, com um partido político a dizer, em outubro passado, que as restrições deviam ser submetidas a referendo.

"As sanções são um instrumento político", diz Keatinge à Euronews. "Se a liderança do seu país não está a transmitir mensagens fortes sobre as sanções, então porque é que a indústria sentiria a necessidade de as cumprir?".

Em julho, a União Europeia anunciou que as sanções contra a Rússia serão reforçadas ao longo do tempo, procurando colmatar as lacunas e colmatar os vazios à medida que forem surgindo.

Estas poderiam estender-se à penalização dos países que ajudam a Rússia, embora tal não seja certo.

"É uma guerra de desgaste", diz Harrison. "Ao sujeitarmos a Rússia a soluções onerosas e ao esticarmos os seus recursos, enfraquecemos o país tanto a nível interno como no campo de batalha."

"É esse o objetivo. É esse o objetivo aqui."