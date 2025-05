De Euronews com AP

Nas últimas 48 horas, mais de 50 crianças forma mortas no campo de refugiados deJabalia, no norte de Gaza, segundo a UNICEF, a agência da ONU para a infância.

A diretora-executiva da UNICEF, Catherine Russell, afirmou no domingo que foram feitos dois ataques por parte de Israel a dois edifícios residenciais que abrigavam centenas de pessoas nos últimos dois dias.

"Este já foi um fim de semana de ataques mortais no norte de Gaza", disse Russell em comunicado.

As autoridades palestinianas informaram também que um ataque de um drone israelita atingiu uma clínica na região, onde as crianças estavam a receber vacinas contra a poliomielite, ferindo seis pessoas, incluindo quatro crianças.

O exército israelita negou qualquer responsabilidade.

O ataque ao campo de refugiados de Jabalia ocorreu no sábado no norte de Gaza, uma área que tem estado cercada pelas forças israelitas e em grande parte isolada no último ano. Nas últimas semanas, Israel intensificou a sua ofensiva na região, que já matou centenas de pessoas e deslocou dezenas de milhares.

As forças israelitas têm invadido repetidamente hospitais em Gaza ao longo da guerra, referindo que o Hamas os utiliza para fins bélicos, alegações negadas pelas autoridades sanitárias palestinianas. Os combatentes do Hamas também estão a operar no norte, lutando contra as forças israelitas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a UNICEF, que estão a levar a cabo conjuntamente a campanha de vacinação contra a poliomielite, manifestaram a sua preocupação com o ataque relatado.

"Este ataque, durante a pausa humanitária, põe em risco a proteção da saúde das crianças e pode dissuadir os pais de levarem os seus filhos para serem vacinados", afirma o comunicado da OMS.

"Os relatos deste ataque são ainda mais preocupantes porque a clínica Sheikh Radwan é um dos pontos de saúde onde os pais podem vacinar os seus filhos", afirmou Rosalia Bollen, porta-voz da UNICEF.

O porta-voz militar israelita Nadav Shoshani disse que "contrariamente às alegações, uma análise inicial determinou que os (militares israelitas) não atacaram na área à hora especificada".

Oito mortos em Khan Younis

No sul da Faixa de Gaza, no domingo, um ataque israelita atingiu um grupo de pessoas reunidas no exterior de um bairro oriental de Khan Younis, matando pelo menos oito palestinianos, incluindo quatro crianças e uma mulher, informaram os serviços de emergência do Ministério da Saúde de Gaza.

O Hospital Nasser da cidade, que recebeu a maioria dos corpos, confirmou os números.

15 000 crianças com menos de 10 anos continuam no norte de Gaza

Uma campanha em pequena escala para administrar uma segunda dose da vacina contra a poliomielite começou no sábado em partes do norte de Gaza.

A campanha tinha sido adiada desde 23 de outubro devido a problemas de acesso, mas também aos bombardeamentos israelitas, às ordens de evacuação em massa e à falta de garantias para as pausas humanitárias, segundo um comunicado da ONU.

A administração da primeira dose foi efetuada em setembro em toda a Faixa de Gaza, incluindo áreas do norte do enclave que estão agora completamente isoladas.

As autoridades sanitárias afirmaram que a primeira ronda da campanha e a administração da segunda dose no centro e no sul de Gaza foram bem-sucedidas.

Nas últimas semanas, pelo menos 100 000 pessoas foram obrigadas a sair do norte do enclave palestiniano em direção à cidade de Gaza, mas cerca de 15 000 crianças com menos de 10 anos permanecem nas cidades do norte, incluindo Jabaliya, Beit Lahiya e Beit Hanoun, que são inacessíveis, segundo a ONU.

Militares israelitas prosseguem invasão terrestre no sul do Líbano

Entretanto, as forças armadas israelitas divulgaram no domingo imagens do que afirmaram ser operações em curso no sul do Líbano.

As forças armadas prosseguiram a sua invasão terrestre no sul do Líbano, com o objetivo, segundo Israel, de debilitar o grupo militante Hezbollah, afastá-lo da fronteira e pôr termo a mais de um ano de disparos do Hezbollah contra o norte de Israel.

Mais de um milhão de pessoas fugiram dos bombardeamentos, esvaziando grande parte do sul do país.

Alguns especialistas afirmam que Israel pode estar a tentar criar uma zona tampão despovoada, uma estratégia que já implementou ao longo da sua fronteira com Gaza.

Israel diz ter efetuado incursão terrestre na Síria

O exército israelita afirmou no domingo ter efetuado uma incursão terrestre na Síria, detendo um cidadão sírio envolvido em redes iranianas. Foi a primeira vez na atual guerra que Israel anunciou o envio de tropas para a Síria.

O exército não especificou em que ponto da Síria foi realizada a incursão nem quando.

A Síria não confirmou de imediato a incursão anunciada pelas forças israelitas.

Israel levou a cabo ataques aéreos na Síria várias vezes ao longo do último ano, visando membros do Hezbollah e funcionários do Irão, aliado próximo do Hezbollah e da Síria.