Imagens: em escolas, ginásios ou câmaras municipais, os norte-americanos vão às urnas

Os americanos vão eleger um novo presidente, enquanto o mundo aguarda com grande expectativa.

Depois de meses de comícios repletos de estrelas e de manchetes, as atenções voltam-se para as assembleias de voto, onde os cidadãos americanos decidirão qual o seu candidato preferido.

O rescaldo das eleições deste ano é significativo, tendo em conta as consequências da anterior derrota de Trump. Mais concretamente, a invasão do Capitólio e as acusações de fraude eleitoral.

Se Harris ganhar o apoio do Colégio Eleitoral, os especialistas prevêem uma série de desafios legais. A transição pacífica do poder está agora em suspenso, com as alegações de fraude eleitoral já a aumentarem.

À medida que o relógio avança na campanha deste ano, a Euronews apresenta-lhe alguns destaques em imagens.

O candidato presidencial republicano Donald Trump e a ex-primeira-dama Melania Trump depois de votarem em Palm Beach, na Flórida. 5 de novembro de 2024. Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Donald Trump e a sua mulher, Melania Trump, votaram na Florida.

Eleitores numa mesa de voto dentro de uma lavandaria em Chicago Nam Y. Huh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Eva Moore transporta o seu boletim de voto com os seus cães Apollo e Vinkenoog no Coral Gables Country Club, na Flórida. 5 de novembro de 2024. Al Diaz/Miami Herald/AP

Eleitores com os seus cães à porta de uma assembleia de voto em Phoenix, Arizona Julio Cortez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Turistas juntam-se em orações especiais para uma vitória de Harris em Thulasendrapuram, a aldeia ancestral de Harris na Índia AP Photo

Os xamãs realizam um ritual de boa sorte para o candidato presidencial republicano Donald Trump no Perú. AP Photo

Alguns eleitores levam os seus amigos peludos para as assembleias de voto, enquanto observadores de todo o mundo apelam a poderes superiores.

Donald Trump, candidato presidencial republicano, na sua sede de campanha na Flórida Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Os eleitores de Las Vegas chegam ao Estádio Allegiant para votar. K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal/AP

Trabalhadores eleitorais processam votos por correspondência na Pensilvânia Matt Slocum/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Os trabalhadores eleitorais têm estado a processar os boletins dos eleitores ausentes e a preparar-se para a contagem dos votos.

Desde que Trump contestou falsamente a última votação presidencial, os trabalhadores eleitorais têm alegadamente registado um aumento das ameaças e da hostilidade.

Um cartaz à beira da estrada incentiva os eleitores da Flórida a votar não à Emenda 4, que consagraria o direito ao aborto no Estado, no dia das eleições. Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Beth Weinstein faz uma manifestação de apoio à Emenda 4 (Sim à Emenda 4) relativa ao aborto na Flórida, à porta da assembleia de voto no tribunal.Clearwater, Flórida. Mike Carlson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Hoje, os americanos não estão apenas a votar num presidente. Em alguns estados, o direito ao aborto a nível estatal também está a votos.