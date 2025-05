Trump promete tarifas elevadas ao México se a imigração ilegal não parar

De Euronews

Donald Trump está a insistir até ao último minuto em dois dos seus principais temas de campanha: migração e tarifas comerciais.

Durante um comício em Raleigh, na Carolina do Norte, um dos chamados "swing states", o antigo presidente dos EUA prometeu aplicar uma tarifa de 25% sobre todos os produtos provenientes do México como penalização se o país não ajudar a reduzir a imigração para os Estados Unidos.

"Notificá-la-ei no primeiro dia, ou mesmo antes, de que se não puserem termo a este afluxo de criminosos e de droga ao nosso país, imporei imediatamente uma tarifa de 25% sobre tudo o que enviarem para os Estados Unidos", declarou Trump, referindo-se à presidente do México, Claudia Sheinbaum.

A sua proposta, disse Trump, funcionará de certeza porque se a tarifa de 25% não der resultados, aumentá-la-á para 50% e depois para 75%.

Atualmente, os Estados Unidos têm um acordo comercial com o México (e o Canadá), que entrou em vigor em julho de 2020, pelo qual a maior parte das mercadorias que atravessam a fronteira entre os dois países estão isentas de direitos.

O México é, de facto, o segundo maior comprador de produtos americanos (depois do Canadá) e o segundo maior fornecedor (depois da China), de acordo com o Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos.

Se for eleito, Trump prometeu introduzir vários direitos aduaneiros sobre todas as importações dos EUA, tais como um direito de 20% sobre todos os produtos de todos os países, um direito de 60% sobre os produtos chineses e até um direito de 100% sobre todos os automóveis produzidos no México.

Também propôs substituir o imposto federal sobre o rendimento por direitos aduaneiros, uma afirmação que foi contestada por peritos fiscais, uma vez que seria praticamente impossível compensar as receitas perdidas com o aumento dos direitos aduaneiros.

Qualquer tentativa de substituir os impostos sobre o rendimento por direitos aduaneiros corre o risco de transferir a carga fiscal dos indivíduos mais ricos, que pagam impostos sobre o rendimento mais elevados, para as famílias com rendimentos mais baixos, que afetam uma parte maior do seu rendimento à compra de bens essenciais.