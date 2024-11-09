O presidente eleito Donald Trump colocou o bilionário Elon Musk em linha com o presidente Volodymyr Zelenskyy quando o líder ucraniano telefonou para felicitar o novo presidente dos EUA, de acordo com um funcionário ucraniano com conhecimento direto do telefonema.

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A pessoa, que tinha conhecimento direto da chamada, mas que não estava autorizada a comentar o assunto publicamente, confirmou que Zelenskyy e Musk falaram durante a chamada com Trump. O funcionário acrescentou que Musk não parecia estar em linha durante toda a conversa de quarta-feira. Trump aparentemente entregou passou o telefone a Elon Musk, disse a mesma fonte, e o presidente ucraniano agradeceu ao proprietário da SpaceX por ajudar o seu país a ter acesso à plataforma de internet via satélite - Starlink.

A presença de Musk na chamada realça a sua influência no círculo do presidente eleito. Trump tem ponderado que Musk poderia ter um papel formal na sua administração, que se concentra na eficiência do governo, levantando questões sobre potenciais conflitos de interesse, dados os lucrativos contratos governamentais da SpaceX.

As interações de Trump com Zelenskyy estão a ser observadas de perto enquanto ele se prepara para assumir a presidência em 20 de janeiro e assinalaram uma mudança no apoio firme de Washington à Ucrânia contra a invasão russa de quase três anos.

Trump prometeu acabar rapidamente com a guerra e sugeriu que Kiev deveria concordar em ceder algum território a Moscovo em troca da paz, uma condição que Zelenskyy rejeitou.

Foi durante a presidência de Trump que os Estados Unidos enviaram pela primeira vez armas à Ucrânia na sua luta contra a Rússia, em 2017. Esses mísseis anti-tanque Javelin foram cruciais para a capacidade inicial da Ucrânia de se defender da invasão em grande escala em 2022.

A administração do presidente Joe Biden enviou dezenas de bilhões de euros em assistência militar e econômica à Ucrânia, atraindo críticas de Trump e do vice-presidente eleito JD Vance, que desconfiam do envolvimento dos EUA em conflitos estrangeiros e sugeriram que o dinheiro poderia ser melhor gasto internamente.

Trump tem promovido a sua boa relação com o Presidente Vladimir Putin e apelidou o líder russo de "muito inteligente" por ter invadido a Ucrânia. O Presidente Trump caracterizou Zelenskyy como "o melhor vendedor do mundo" para obter a ajuda dos EUA.

Zelenskyy é uma das dezenas de líderes mundiais, empresários e líderes políticos que falaram com Trump, que tem estado no seu clube privado e residência na Florida, nos dias que se seguiram à sua vitória na Casa Branca.

A transição de Trump disse que não faria comentários sobre reuniões privadas.

A Axios foi a primeira a informar sobre a presença de Musk na chamada Trump-Zelenskyy.