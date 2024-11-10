Tensões na Universidade de Lyon-3: políticos condenam ataques a Yaël Braun-Pivet

Na sexta-feira, manifestantes pró-palestinianos opuseram-se à visita da presidente da Assembleia Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, à Universidade de Lyon-3.

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As agressões verbais, algumas antissemitas, dirigidas ao terceiro mais alto membro do Estado francês suscitaram condenações por parte da presidência da universidade e dos responsáveis políticos.

"Yaël casse-toi" ("Yaël vai embora"),"Gaza livre","vive la lutte armée palestinienne" ("viva a luta armada palestiniana") e outras mensagens foram afixadas durante a noite nos muros e nas imediações do campus de Manufacture des tabacs, no 8ᵉ arrondissement de Lyon.

De acordo com um professor presente no local na manhã de sexta-feira, contatado pela Euronews, alguns dos graffiti estavam"a ser limpos", algumas horas antes da conferência, organizada pela associação universitária Poli'Gones, intitulada"Presidente da Assembleia Nacional: do bar ao hemiciclo, a carreira notável de uma mulher na política".

Os funcionários da escola assinalaram que a visita de Yaël Braun-Pivet não foi publicitada através dos canais oficiais da Lyon-3 e que não parece ter sido afixada qualquer publicidade visual no campus. Não é claro se tal foi feito em antecipação de possíveis manifestações.

Uma publicação na conta de Instagram do Poli'Gones sugere que a entrada na conferência foi paga.

Os meios de comunicação social locais e a AFP referem que Yaël Braun-Pivet não enfrentou nenhum manifestante e conseguiu falar durante "pouco mais de uma hora" com "cerca de 200 estudantes".

Num vídeo publicado no X, a presidente da Assembleia Nacional agradeceu ao reitor da universidade a realização do evento. "O debate é a base da nossa democracia. Deve poder ter lugar em todas as circunstâncias e em todos os locais, nomeadamente nas nossas universidades", acrescentou.

Houve concentrações com bandeiras palestinianas em vários locais, incluindo num pátio interior da universidade. Foram ouvidos gritos de"cúmplices do genocídio fora das nossas universidades".

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram também danos nas instalações da UNI, numa associação de estudantes de extrema-direita.

Numa mensagem enviada a professores e estudantes no sábado à noite, que a Euronews teve acesso, o novo presidente da Lyon-3, Gilles Bonnet, confirmou que tinha pedido a intervenção da polícia e que tinha remetido para os tribunais "todas as infrações cometidas durante estes distúrbios".

"Tudo nos valores da nossa universidade rejeita o antissemitismo, bem como os apelos à censura de um representante eleito da República e todas as formas de violência e agressão", acrescentou Gilles Bonnet.

Até à data, não é claro se os participantes nestas manifestações eram estudantes de Lyon-3.

Vários membros do governo manifestaram o seu apoio à Sra. Braun-Pivet e condenaram os ataques contra ela.

O ministro do Ensino Superior, Patrick Hetzel, anunciou no sábado que iria apresentar um"relatório" ao Ministério Público de Lyon.

Antes, o Ministro do Interior, Bruno Retailleau, denunciou aquilo a que chamou uma"deriva fascista" de ativistas de "extrema-esquerda" que"exploram a tragédia que os palestinianos estão a viver".

Yaël Braun-Pivet tem sido alvo de ataques regulares desde o início da operação do Tsahal em Gaza, em resposta aos atentados de 7 de outubro.

Em 22 de outubro de 2023, num tweet em que criticava uma viagem da presidente da Assembleia a Israel, Jean-Luc Mélenchon acusou-a de "acampar em Telavive para encorajar o massacre", o que gerou uma polémica em torno da utilização deste verbo e das alusões antissemitas que o mesmo pode transmitir.