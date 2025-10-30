Laboratório de metais preciosos em Lyon assaltado com explosivos em plena luz do dia

Um roubo com grande aparato ocorreu na quinta-feira num laboratório de metais preciosos no 7.º distrito de Lyon em França.

O laboratório Pourquery, situado no bairro de Gerland, foi atacado por volta das 13h40 por assaltantes fortemente armados, sendo que alguns deles fugiram com um carregamento constituído por vários lingotes.

Cinco assaltantes foram rapidamente detidos

O prefeito das regiões Auvergne-Rhône-Alpes e Rhône informou que cinco homens foram detidos pouco depois do assalto pela BRI (Brigada de Investigação e Intervenção), que se encontrava nas proximidades.

As autoridades locais acrescentaram que cinco dos 28 trabalhadores presentes no local ficaram "ligeiramente feridos" e foram assistidos pelos bombeiros da Grande Lyon (SDMIS).

Segundo o Le Progrès, os habitantes locais afirmam ter ouvido um forte estrondo durante o ataque.

"Os suspeitos] rebentaram duas janelas de segurança do laboratório. A cena durou sete minutos, eles estavam calmos, com braçadeiras amarelas ou cor de laranja. Eram vários homens, talvez três ou quatro, com Kalashnikovs e braçadeiras falsas... vimo-los carregar o seu veículo, uma pequena carrinha, antes de fugirem", descreveu uma testemunha.

Embora o material roubado não tenha sido divulgado, tudo leva a crer que se trata de lingotes de ouro, metal cujo preço atingiu um novo recorde no final de setembro.

Este mesmo laboratório já tinha sido alvo de uma tentativa de assalto à mão armada em maio passado. Quatro homens encapuzados e armados tentaram, sem sucesso, assaltar vários funcionários do laboratório, antes de se retirarem.