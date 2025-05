Pelo menos três mortos e mais de 20 feridos após ataque israelita a campo de refugiados em Gaza

De Euronews

Pelo menos três pessoas morreram num ataque israelita ao campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

O ataque atingiu uma tenda que abrigava uma família de deslocados, ferindo duas crianças e matando os seus pais.

24 pessoas ficaram feridas no ataque e foram levadas para o hospital Awda em Nuseirat, de acordo com o chefe do serviço de ambulâncias do hospital.

Há também relatos de um ataque israelita na zona de Chenchar, na zona rural do sul de Homs, no centro da Síria, segundo a agência noticiosa estatal do país.

UNICEF diz que já morreram 200 crianças na guerra entre Israel e Hezbollah

Entretanto, no Líbano, a UNICEF afirma que a guerra entre Israel e o Hezbollah já matou mais de 200 crianças até à data.

Entre elas contam-se sete crianças que se encontram entre as 23 pessoas mortas num ataque aéreo israelita no norte do Líbano, no domingo.

As forças armadas israelitas afirmam que apenas visam os militantes e acusam-nos de se esconderem entre os civis.