Entrevista: a integração da Ásia Central como resposta à guerra na Ucrânia

Os Estados da Ásia Central são a encruzilhada da Eurásia. A Euronews falou com Janusz Bugajski, Senior Fellow da Fundação Jamestown, para compreender a situação e as perspetivas da região no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, da influência da China e do pós-eleições americanas.

Euronews: A Ásia Central, rica em petróleo, gás e minerais estratégicos e sendo a encruzilhada da Eurásia, é uma área de interesse geopolítico para a Rússia, a China e o Ocidente. Como é que as eleições americanas poderão alterar ou aumentar a influência dos EUA na região?

Janusz Bugajski: Em primeiro lugar, o vocabulário diplomático americano e ocidental não reconhece a expressão "zona de interesse geopolítico" ou, pelo menos, sente-se desconfortável com ela. O então Presidente russo Dmitry Medvedev falou da zona de interesses estatais da Rússia após a guerra russo-georgiana de 2008.

Durante a administração Biden, a ajuda dos EUA à Ásia Central diminuiu significativamente à medida que os EUA retiraram as tropas do Afeganistão e a ajuda foi redireccionada para a Ucrânia. O Presidente eleito Donald D. Trump reconhece a importância dos recursos naturais da região e está interessado em conter a China e possivelmente a Rússia. É do interesse estratégico dos EUA e da UE desenvolver laços mais profundos com a região, incluindo o investimento, o comércio, as ligações de transporte e a cooperação em matéria de segurança.

Euronews: Quais foram as principais dinâmicas das relações entre a Rússia e a Ásia Central desde 1991? As relações foram sempre conflituosas ou de cooperação e o que as definiu?

Janusz Bugajski: As relações entre as antigas repúblicas soviéticas nos primeiros anos da presidência de Ieltsin eram relativamente cordiais. A Rússia estava concentrada nos seus problemas internos. Os países da Ásia Central aproveitaram a oportunidade para reforçar a sua independência. O primeiro presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, foi uma figura-chave neste processo de construção da nação, na qualidade de líder do maior Estado da região em termos de território e de PIB, com a mais longa fronteira com a Rússia.

Ao contrário dos três Estados bálticos, os países da Ásia Central não registaram períodos recentes de formação de Estado.

Ao contrário dos três Estados bálticos, os Estados da Ásia Central não tinham passado por períodos recentes de formação de Estado. Tiveram de passar por três transformações simultâneas: política, económica e internacional. Estas transformações consistiram na criação de instituições políticas independentes, livres do controlo centralizado de Moscovo, em reformas económicas destinadas a construir economias de mercado e a desmantelar o modelo comunista falhado de planeamento central, e na participação nas relações internacionais como Estados independentes, já não dependentes das decisões do Kremlin. O Cazaquistão tem sido um líder em todos estes três processos.

Euronews: Quais são os mecanismos legais e diplomáticos que ligam a Rússia à Ásia Central? Podem ser atribuídos apenas à esfera da herança colonial e cultural pós-soviética, ou é algo mais?

Janusz Bugajski: Após séculos de expansão, o Império Czarista conquistou toda a Ásia Central no final do século XIX. O legado desta política colonial repressiva persiste até aos dias de hoje, enquanto uma nova geração de cazaques, uzbeques e outros povos está a redescobrir a sua identidade e história nacionais. O papel dos líderes nacionais, como Nazarbayev e Karimov, neste renascimento nacional ainda não é suficientemente reconhecido. Contrariamente às expectativas de Moscovo, nenhum Estado da Ásia Central apoiou abertamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a própria guerra aprofundou a reavaliação do Cazaquistão, por exemplo, da era soviética como uma era de opressão imperial.

Ao mesmo tempo, os líderes da Ásia Central estão bem cientes de que a Rússia continua a ser uma das potências dominantes na Eurásia e é apoiada pela China, a outra grande potência. Grande parte do seu comércio continua a ser feito com Moscovo. Não podem alienar a Rússia através de qualquer ação hostil. Em vez disso, têm de prosseguir uma política de equilíbrio entre a Rússia, a China e o Ocidente para manterem a sua liberdade de manobra. O Cazaquistão tem estado na vanguarda deste movimento há décadas para proteger o jovem Estado e assegurar o desenvolvimento económico.

Euronews: Mas agora a balança está "desequilibrada" devido à guerra na Ucrânia. Como é que a Rússia está a tentar manter a sua influência sobre os Estados da Ásia Central?

Janusz Bugajski: A guerra contra a Ucrânia enfraqueceu significativamente a Rússia em termos das suas capacidades militares e recursos financeiros. Ao mesmo tempo, Moscovo pode utilizar ferramentas políticas, informativas e financeiras para tentar substituir os governos da Ásia Central que são considerados demasiado independentes ou pró-ocidentais, como a Geórgia ou a Moldávia. A forma mais eficaz de os Estados da Ásia Central se defenderem de um tal cenário tem três vertentes.

Em primeiro lugar, a política externa multi-vetorial que Nazarbayev tem seguido desde a independência do Cazaquistão garante uma maior influência na cena internacional. Em segundo lugar, uma maior integração regional reduzirá a dependência económica da Rússia ou da China. Em terceiro lugar, o estreitamento dos laços económicos e comerciais com a Europa e os EUA permitirá que a comunidade transatlântica se interesse mais pela segurança e independência da Ásia Central. Os laços com a região do Pacífico, incluindo o Japão e a Coreia, são igualmente importantes.

Os países da Ásia Central não se podem gabar de ter um "chapéu" nuclear da NATO para proteger a sua segurança. Em vez disso, podem proteger melhor os seus interesses nacionais através de uma política multivetorial.

Os países da Ásia Central não podem orgulhar-se de ter um guarda-chuva nuclear da NATO para proteger a sua segurança. Em vez disso, podem proteger melhor os seus interesses nacionais através de uma política multi-vetorial. Isto implica evitar uma cooperação estreita com qualquer Estado e colaborar com numerosas organizações internacionais, incluindo a Organização de Cooperação de Xangai (SCO), a Organização para a Cooperação e Segurança na Europa (OSCE), a Organização dos Estados Turcos (OTS) e a Conferência sobre Interação e Medidas de Criação de Confiança na Ásia (CICA).

É de salientar que o Cazaquistão acaba de anunciar a sua recusa em aderir aos BRICS.

Nestes formatos, podem ser realizadas iniciativas construtivas para reforçar a Ásia Central através da resolução de quaisquer questões fronteiriças e da criação de uma frente unida contra o terrorismo, promovendo a cooperação cultural e a proteção do ambiente. O Cazaquistão também investiu no programa de desenvolvimento de infra-estruturas de Nurly Zhol.

Euronews: O Cazaquistão, em particular, está a tentar apresentar-se como um novo centro diplomático, uma "Suíça das estepes", sendo de destacar as suas tentativas de mediação no conflito sírio. Poderá a Ásia Central desempenhar um papel no fim da guerra na Ucrânia? E poderá fazê-lo em seu próprio benefício?

Janusz Bugajski: Tal como a Áustria, a Finlândia e a Suíça desempenharam um papel na redução das tensões durante a Guerra Fria, os antagonistas globais de hoje poderiam encontrar-se em terreno neutro no Cazaquistão, como fizeram em Viena, Helsínquia, Genebra e Lausanne no século passado. Embora os Estados da Ásia Central não pudessem negociar o fim da guerra na Ucrânia, poderiam proporcionar um terreno neutro para discutir e resolver questões relacionadas com a guerra, como a troca de prisioneiros, a proteção de infra-estruturas civis ou a garantia de exportação de cereais através do Mar Negro. A coordenação da segurança nuclear e da proteção ambiental em diferentes partes do mundo também é importante, e o Cazaquistão, em particular, está interessado em fornecer uma plataforma para a cooperação internacional.

Euronews: O que aconselha os países da Ásia Central a fazerem para evitarem ser a próxima vítima da Rússia? A China tem um papel a desempenhar neste domínio?

Janusz Bugajski: A chave para reforçar a independência e evitar ser arrastado para blocos concorrentes num mundo polarizado é que os Estados da Ásia Central se esforcem simultaneamente por uma maior integração regional e se internacionalizem. Isto reforçará a sua força económica, o seu potencial de investimento, a sua segurança e a sua posição internacional. Uma região mais consolidada e unificada estará mais apta a proteger-se de influências estrangeiras negativas.

Após o colapso da URSS, foram efectuadas tentativas de integração regional, mas os seus efeitos foram limitados. Em 1994, o Presidente Nazarbayev deu início a um acordo para a criação de uma União da Ásia Central com o Uzbequistão, o Quirguizistão e o Tajiquistão, inicialmente centrado na cooperação económica. Este plano foi cancelado devido às rivalidades existentes entre alguns Estados, às disputas em torno de recursos hídricos escassos, à concorrência por investimentos externos e às tentativas crescentes de Pequim e Moscovo de dominarem a região através de uma estratégia de divisão e conquista.

Os programas da União Económica Eurasiática da Rússia e da Faixa Económica da Rota da Seda da China foram lançados para minar as iniciativas regionais autónomas e independentes da Ásia Central. Em 2007, Nazarbayev apresentou a ideia de uma União Económica da Ásia Central com livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. A união teria como objetivo reforçar a segurança regional, o crescimento económico e a estabilidade política.

Apesar dos obstáculos, o projeto de integração ganhou um novo fôlego nos últimos anos, especialmente devido à melhoria acentuada das relações entre o Cazaquistão e o Uzbequistão

Apesar dos obstáculos, o projeto de integração foi revitalizado nos últimos anos, especialmente graças a uma melhoria acentuada das relações entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, os dois maiores Estados. Para além de intensificarem os laços económicos, os dois governos procuraram abordar questões regionais prementes, que vão desde os problemas ambientais e a migração em massa até ao tráfico de droga transfronteiriço e às ameaças do Afeganistão e do ISIL. A integração também tem sido fomentada pela iniciativa B5+1, liderada pelos EUA.

Euronews: Em termos de passado e presente, figuras proeminentes como Karimov ou Nazarbayev tornaram-se um símbolo da estabilidade regional pós-soviética. Algumas das novas figuras políticas são mais orientadas para a reforma. Qual é a sua estratégia?

Janusz Bugajski: Nazarbayev teve de proceder simultaneamente a três transformações: a transição da economia planificada soviética para uma economia de mercado, empenhar-se na construção do Estado e desenvolver laços com parceiros internacionais. Hoje, por exemplo, o Uzbequistão do Presidente Shavkat Mirziyoyev também está a reformar a sua economia e a criar laços económicos e diplomáticos diversificados.

Assim, o modelo de Nazarbayev está a ser adotado por outros países porque funciona. A integração regional tem de ser desenvolvida para que o todo seja maior do que as partes que o compõem e, em grande medida, isso já está a acontecer. Os países da UE estão interessados em que a Ásia Central tenha um mercado comum com 82 milhões de consumidores.

Os países da UE estão interessados em que a Ásia Central tenha um mercado comum de 82 milhões de consumidores. Tal reforçaria a soberania de cada Estado e aumentaria o comércio intraregional e o investimento....

Isto reforçaria a soberania de cada Estado, aumentaria o comércio e o investimento intra-regional e daria à região uma identidade mais clara na cena mundial. Quando a guerra na Ucrânia atingir o seu clímax, os Estados da Ásia Central enfrentarão um grande desafio: ou reforçam a integração regional, juntamente com a interação política e económica global, ou se tornam actores periféricos, cada vez mais ligados ao tapete imperial russo ou chinês em expansão.

* Janusz Bugajski é membro sénior da Fundação Jamestown em Washington, D.C., e autor de dois novos livros, Pivotal Poland: Europe's Rising Power eFailed State: A Guide to Russia's Rupture.