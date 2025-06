Rebeldes armados ocupam centro de Alepo

PUBLICIDADE

As tropas leais ao governo sírio lutaram contra os insurgentes dentro da cidade de Alepo pela primeira vez desde 2016, enquanto os aviões de guerra atacaram as linhas de abastecimento rebeldes na periferia da cidade, informaram os media estatais sírios este sábado.

Entretanto, a agência noticiosa estatal russa Tass citou Oleg Ignasyuk, um funcionário do Ministério da Defesa russo que coordena as operações na Síria, dizendo que os aviões de guerra russos visaram e mataram 200 militantes que lançaram a ofensiva no noroeste na sexta-feira. Não forneceu mais pormenores.

A Rússia apoia o regime do presidente Bashar al-Assad há anos, nomeadamente com ataques aéreos mortais em Alepo em 2016.

Os insurgentes romperam as linhas de defesa do governo em Alepo na sexta-feira e entraram no bairro ocidental da cidade com pouca resistência. Os insurgentes lançaram a sua ofensiva de choque em Alepo e na zona rural de Idlib na quarta-feira e tomaram o controlo de dezenas de aldeias e cidades ao longo do caminho, incluindo uma cidade estratégica a sul da cidade.

O jornal pró-governamental Al-Watan noticiou ataques aéreos nos arredores de Alepo, visando as linhas de abastecimento dos rebeldes. O jornal publicou um vídeo de um míssil a cair sobre um grupo de combatentes e veículos, numa rua ladeada de árvores e edifícios.

Vinte combatentes foram mortos nos ataques aéreos que visaram reforços rebeldes, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que monitoriza a guerra civil não resolvida no país. Os residentes de Alepo relataram confrontos e tiroteios e alguns fugiram dos combates.

As escolas e as repartições públicas foram encerradas no sábado, tendo a maioria das pessoas permanecido em casa, segundo a rádio Sham FM, uma estação pró-governamental. As padarias estavam abertas.

Em publicações nas redes sociais, os rebeldes foram fotografados no exterior da cidadela de Alepo, o palácio medieval no centro histórico da cidade e um dos maiores do mundo. Em vídeos feitos com telemóveis, gravaram-se a conversar com residentes que visitaram em casa, procurando assegurar-lhes que não causariam danos.

Soldado rebelde fotografa outro a pisar retrato do presidente sírio Bashar al-Assad Ghaith Alsayed/AP

Os meios de comunicação social estatais informaram que um certo número de "terroristas", incluindo células adormecidas, se infiltraram em algumas zonas da cidade. As tropas governamentais perseguiram-nos e detiveram alguns que posaram para fotografias perto de pontos de referência da cidade, segundo a imprensa estatal.

No sábado, num programa matinal da televisão estatal, os comentadores afirmaram que os reforços do exército e a ajuda da Rússia irão repelir os "grupos terroristas", acusando a Turquia de apoiar a ofensiva dos rebeldes nas províncias de Alepo e Idlib.

Alepo não era atacada pelas forças da oposição desde que estas foram expulsas dos bairros orientais em 2016, na sequência de uma dura campanha militar em que as forças governamentais sírias foram apoiadas pela Rússia, pelo Irão e pelos seus grupos aliados.

O ataque a Alepo seguiu-se a semanas de violência de baixo nível, incluindo ataques das tropas governamentais a áreas controladas pela oposição. A Turquia, que tem apoiado os grupos da oposição síria, falhou nos esforços diplomáticos para impedir os ataques do governo sírio, que foram vistos como uma violação de um acordo de 2019 patrocinado pela Rússia, Turquia e Irão para congelar a linha do conflito.

Veículos incendiados após ataque aéreo contra forças rebeldes em Alepo Ghaith Alsayed/AP

A ofensiva ocorreu numa altura em que os grupos ligados ao Irão, principalmente o Hezbollah do Líbano, que apoia as forças do governo sírio desde 2015, estão ocupados com conflitos domésticos. Um cessar-fogo na guerra de dois meses do Hezbollah com Israel entrou em vigor na quarta-feira, dia em que as fações da oposição síria anunciaram a sua ofensiva. Nos últimos 70 dias, Israel também intensificou os ataques contra alvos do Hezbollah e do Irão na Síria.

A agência noticiosa estatal turca Anadolu afirmou que os rebeldes tomaram o controlo de grande parte das zonas rurais de Alepo e Idlib.

A batalha de 2016 por Alepo foi um ponto de viragem na guerra entre as forças governamentais sírias e os combatentes rebeldes, depois de os protestos de 2011 contra o regime do Presidente Bashar Assad se terem transformado numa guerra total.

A Rússia e o Irão, bem como os seus grupos aliados, ajudaram as forças governamentais sírias a recuperar o controlo da cidade nesse ano, após uma dura campanha militar e um cerco que durou semanas.