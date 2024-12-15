"Lula volta inteiro para cuidar do Brasil": presidente brasileiro tem alta hospitalar

PUBLICIDADE

Depois de ter sido operado de emergência na madrugada da passada terça-feira, dia 10 de dezembro, Lula da Silva teve este domingo alta hospitalar.

A equipa médica do presidente brasileiro ressalvou a sua recuperação rápida, uma vez que a alta era esperada apenas no início da próxima semana.

"Devido ao quadro, devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha e de toda a nossa equipa, o presidente está de alta hospitalar", afirmou a médica Ana Helena Germoglio em conferência de imprensa.

O próprio presidente do Brasil interviu no evento que assinalou a sua saída do hospital. "Estou inteiro (...) vou para casa", disse Lula, garantindo que "está vivo, inteiro e com mais vontade de trabalhar".

Lula da Silva fez uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça, que surgiu na sequência de uma queda que sofreu no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, em outubro passado.

"Estava a sentir meus passos mais leves, com os olhos vermelhos, com muito sono. Quando fui ao médico às seis horas da tarde, viram a TAC e ficaram assustados. Pediram para eu vir urgente para São Paulo", explicou o presidente brasileiro, que confirmou ter ficado assustado com todo o procedimento. "Fiquei assustado com o volume de líquido na cabeça", afirmou Lula.

Na manhã de quinta-feira, o presidente brasileiro foi submetido a uma embolização, um procedimento complementar ao primeiro, realizado de forma a prevenir futuras hemorragias intracranianas.

Apesar da alta precoce, Lula deverá permanecer em São Paulo até quinta-feira, dia em que será realizada uma nova TAC de controlo, para avaliar o estado clínico do político de 79 anos.

Depois, Lula poderá então regressar a Brasília, com prescrição de repouso relativo de cerca de 15 dias, podendo depois retormar a rotina de trabalho. O cardiologista Roberto Kalil ressalvou, no entanto, que o presidente terá de manter alguns cuidados no próximo mês. “Ele terá algumas restrições nos próximos 30 dias, como de atividade física e viagens internacionais”, afirmou.

Ao longo do seu período de internamento o presidente brasileiro foi mantendo o Brasil e o mundo atualizados sobre o seu estado de saúde, fazendo várias publicações nas redes sociais, nomeadamente no hospital.

A mais recente ida ao hospital de Lula acontece na sequência de uma queda. O líder brasileiro caiu em casa no final de outubro, tendo sofrido uma pequena hemorragia cerebral e um traumatismo craniano que necessitou de pontos.