Lula da Silva operado com sucesso à anca

Presidente do Brasil foi submetido a cirurgia para implante de prótese no quadril

O presidente do Brasil foi operado com sucesso à anca. Lula da Silva deu, esta sexta-feira, entrada no bloco operatório de um hospital particular de Brasília.

A intervenção consistiu no implante de uma prótese de quadril para corrigir problemas na cabeça do fémur causados por osteoartrite que lhe provocam dores de forma persistente.

Lula também se submeteu, em simultâneo, a uma cirurgia plástica nas pálpebras dos dois olhos.

Os médicos dizem que esta pronto para participar na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP28), em novembro, nos nos Emirados Árabes Unidos.