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Forças de segurança palestinianas reprimem militantes na Cisjordânia

Um oficial da Autoridade Palestiniana segura a sua arma enquanto as forças de segurança palestinianas realizam uma grande incursão contra militantes no campo de refugiados de Jenin, a 16 de dezembro de 2024.
Um oficial da Autoridade Palestiniana segura a sua arma enquanto as forças de segurança palestinianas realizam uma grande incursão contra militantes no campo de refugiados de Jenin, a 16 de dezembro de 2024. Direitos de autor  Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Majdi Mohammed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Emma De Ruiter com AP
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A rara medida da Autoridade Palestiniana, que governa algumas zonas da Cisjordânia ocupada por Israel, foi justificada para eliminar os grupos militantes apoiados pelo Irão que provocam o "caos".

As forças de segurança palestinianas lançaram uma rara operação de repressão contra os grupos militantes locais no norte da Cisjordânia, enviando carros blindados e envolvendo-se em ferozes tiroteios que mataram pelo menos duas pessoas na zona volátil.

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As forças enviadas pela Autoridade Palestiniana iniciaram a sua incursão em Jenin no sábado e operaram durante o fim de semana e segunda-feira.

O grupo governa bolsas semi-autónomas da Cisjordânia ocupada, que é em grande parte controlada por Israel. Perderam em grande parte o controlo de zonas como Jenin, um reduto de militantes.

Grupos militantes como a Jihad Islâmica e o Hamas operam livremente em Jenin, e as ruas são regularmente ladeadas por cartazes que retratam os combatentes mortos como mártires da luta palestiniana.

O gabinete humanitário da ONU afirmou que as forças de segurança tomaram parte de um hospital em Jenin, utilizando-o como base e disparando a partir do interior. Detiveram pelo menos oito homens e retiraram um deles do hospital numa maca, segundo a ONU.

As forças de segurança palestinianas afirmaram que dois homens morreram durante a repressão: um civil de 19 anos, Rabhi Shalabi, que foi baleado quando andava de mota, e um militante da Jihad Islâmica, Yazi Jaayseh.

As forças de segurança, que inicialmente negaram ter matado Shalabi, não disseram por que razão visavam o jovem. O primo de 15 anos, que também se encontrava na mota, foi baleado na cabeça e ficou ferido.

Os funcionários da ONU, citando imagens de vídeo locais, afirmaram que os dois estavam desarmados e entregavam comida num restaurante familiar quando foram mortos, e que Shalabi levantou as duas mãos para o ar como prova de inocência.

Uma demonstração de força impopular

Nos últimos anos, as tropas israelitas têm efetuado incursões regulares na Cisjordânia, sobretudo desde o ataque dos militantes do Hamas em 7 de outubro. Segundo as autoridades sanitárias palestinianas, 811 palestinianos foram mortos desde então na Cisjordânia, a maior parte dos quais em ataques israelitas a cidades e vilas palestinianas.

No entanto, as operações das forças de segurança palestinianas são raras e geralmente criticadas pela população palestiniana na Cisjordânia, onde muitas pessoas acusam a Autoridade Palestiniana de colaborar com os seus ocupantes israelitas.

O exército israelita declarou que não estava envolvido na operação e não fez mais comentários.

As forças de segurança estão "a operar de acordo com uma visão política clara" da liderança palestiniana "sobre a importância de impor a ordem, estabelecer o Estado de direito, restaurar a paz civil e a segurança social", disse o porta-voz Anwar Rajab sobre a operação.

Rajab acrescentou que as tropas estavam concentradas em eliminar os grupos apoiados pelo Irão que estavam a tentar incitar "o caos e a anarquia".

Mahmoud Mardawi, alto funcionário do Hamas, criticou a operação em Jenin como uma "tentativa de acabar com a resistência". Em comentários divulgados pelo Hamas na segunda-feira, Mahmoud Mardawi instou a Autoridade Palestiniana a parar imediatamente o seu "comportamento antipatriótico que serve a ocupação".

Os EUA têm procurado reforçar a Autoridade Palestiniana, esperando que esta ajude a gerir a Faixa de Gaza após a guerra. Os funcionários da Casa Branca não quiseram comentar publicamente a sua posição sobre a operação.

Desde o início da guerra, a ONU afirma que pelo menos sete palestinianos foram mortos pelas forças de segurança palestinianas e que pelo menos 24 israelitas foram mortos por atacantes palestinianos na Cisjordânia.

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