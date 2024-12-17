Forças de segurança palestinianas reprimem militantes na Cisjordânia

As forças de segurança palestinianas lançaram uma rara operação de repressão contra os grupos militantes locais no norte da Cisjordânia, enviando carros blindados e envolvendo-se em ferozes tiroteios que mataram pelo menos duas pessoas na zona volátil.

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As forças enviadas pela Autoridade Palestiniana iniciaram a sua incursão em Jenin no sábado e operaram durante o fim de semana e segunda-feira.

O grupo governa bolsas semi-autónomas da Cisjordânia ocupada, que é em grande parte controlada por Israel. Perderam em grande parte o controlo de zonas como Jenin, um reduto de militantes.

Grupos militantes como a Jihad Islâmica e o Hamas operam livremente em Jenin, e as ruas são regularmente ladeadas por cartazes que retratam os combatentes mortos como mártires da luta palestiniana.

O gabinete humanitário da ONU afirmou que as forças de segurança tomaram parte de um hospital em Jenin, utilizando-o como base e disparando a partir do interior. Detiveram pelo menos oito homens e retiraram um deles do hospital numa maca, segundo a ONU.

As forças de segurança palestinianas afirmaram que dois homens morreram durante a repressão: um civil de 19 anos, Rabhi Shalabi, que foi baleado quando andava de mota, e um militante da Jihad Islâmica, Yazi Jaayseh.

As forças de segurança, que inicialmente negaram ter matado Shalabi, não disseram por que razão visavam o jovem. O primo de 15 anos, que também se encontrava na mota, foi baleado na cabeça e ficou ferido.

Os funcionários da ONU, citando imagens de vídeo locais, afirmaram que os dois estavam desarmados e entregavam comida num restaurante familiar quando foram mortos, e que Shalabi levantou as duas mãos para o ar como prova de inocência.

Uma demonstração de força impopular

Nos últimos anos, as tropas israelitas têm efetuado incursões regulares na Cisjordânia, sobretudo desde o ataque dos militantes do Hamas em 7 de outubro. Segundo as autoridades sanitárias palestinianas, 811 palestinianos foram mortos desde então na Cisjordânia, a maior parte dos quais em ataques israelitas a cidades e vilas palestinianas.

No entanto, as operações das forças de segurança palestinianas são raras e geralmente criticadas pela população palestiniana na Cisjordânia, onde muitas pessoas acusam a Autoridade Palestiniana de colaborar com os seus ocupantes israelitas.

O exército israelita declarou que não estava envolvido na operação e não fez mais comentários.

As forças de segurança estão "a operar de acordo com uma visão política clara" da liderança palestiniana "sobre a importância de impor a ordem, estabelecer o Estado de direito, restaurar a paz civil e a segurança social", disse o porta-voz Anwar Rajab sobre a operação.

Rajab acrescentou que as tropas estavam concentradas em eliminar os grupos apoiados pelo Irão que estavam a tentar incitar "o caos e a anarquia".

Mahmoud Mardawi, alto funcionário do Hamas, criticou a operação em Jenin como uma "tentativa de acabar com a resistência". Em comentários divulgados pelo Hamas na segunda-feira, Mahmoud Mardawi instou a Autoridade Palestiniana a parar imediatamente o seu "comportamento antipatriótico que serve a ocupação".

Os EUA têm procurado reforçar a Autoridade Palestiniana, esperando que esta ajude a gerir a Faixa de Gaza após a guerra. Os funcionários da Casa Branca não quiseram comentar publicamente a sua posição sobre a operação.

Desde o início da guerra, a ONU afirma que pelo menos sete palestinianos foram mortos pelas forças de segurança palestinianas e que pelo menos 24 israelitas foram mortos por atacantes palestinianos na Cisjordânia.