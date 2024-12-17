Terramoto de magnitude 7,3 na escala de Richter atinge Vanuatu

Um forte terramoto de magnitude 7,3 atingiu a costa de Vanuatu, no Pacífico Sul, na terça-feira, informou o USGS, o serviço geológicos dos EUA.

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O terramoto ocorreu 30 quilómetros a oeste de Port Vila, a maior cidade do país, a uma profundidade de 57 quilómetros, e foi seguido de uma réplica de magnitude 5,5 na escala de Richter.

O alerta de tsunami para a nação insular foi levantado menos de duas horas após o terramoto.

No entanto, nas redes sociais, começaram a surgir relatos de danos generalizados, ainda que a maioria das linhas de comunicação continuem indisponíveis.

Vídeos mostram edifícios desmoronados, deslizamentos de terra bloqueando estradas e feridos a receberem assistência fora dos hospitais.

Não foi fornecido qualquer número oficial de vítimas e não foi possível contactar a polícia, hospital ou outros organismos públicos devido às falhas da rede de comunicações.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros neozelandês, um edifício em Port Vila que alberga as missões diplomáticas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da Nova Zelândia sofreu danos significativos.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia afirmou que as autoridades estavam a trabalhar no sentido de localizar os funcionários do Alto Comissariado da Nova Zelândia.

As autoridades da Austrália e da Nova Zelândia, ambas localizadas no Oceano Pacífico, informaram entretanto que não houve ameaça de tsunami para seus países.

Vanuatu é uma nação composta por 80 ilhas com uma população de cerca de 330.000 pessoas.