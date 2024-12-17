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Terramoto de magnitude 7,3 na escala de Richter atinge Vanuatu

Vista aérea de uma ilha em Vanuatu
Vista aérea de uma ilha em Vanuatu Direitos de autor  Photo by Alex Arcuri
Direitos de autor Photo by Alex Arcuri
De Euronews com AP
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Não foi imediatamente claro o nível dos danos causados pelo sismo, uma vez que ligações telefónicas e sites do governo estão indisponíveis, mas começaram a surgir relatos de destruição generalizada nas redes sociais.

Um forte terramoto de magnitude 7,3 atingiu a costa de Vanuatu, no Pacífico Sul, na terça-feira, informou o USGS, o serviço geológicos dos EUA.

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O terramoto ocorreu 30 quilómetros a oeste de Port Vila, a maior cidade do país, a uma profundidade de 57 quilómetros, e foi seguido de uma réplica de magnitude 5,5 na escala de Richter.

O alerta de tsunami para a nação insular foi levantado menos de duas horas após o terramoto.

No entanto, nas redes sociais, começaram a surgir relatos de danos generalizados, ainda que a maioria das linhas de comunicação continuem indisponíveis.

Vídeos mostram edifícios desmoronados, deslizamentos de terra bloqueando estradas e feridos a receberem assistência fora dos hospitais.

Não foi fornecido qualquer número oficial de vítimas e não foi possível contactar a polícia, hospital ou outros organismos públicos devido às falhas da rede de comunicações.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros neozelandês, um edifício em Port Vila que alberga as missões diplomáticas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da Nova Zelândia sofreu danos significativos.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia afirmou que as autoridades estavam a trabalhar no sentido de localizar os funcionários do Alto Comissariado da Nova Zelândia.

As autoridades da Austrália e da Nova Zelândia, ambas localizadas no Oceano Pacífico, informaram entretanto que não houve ameaça de tsunami para seus países.

Vanuatu é uma nação composta por 80 ilhas com uma população de cerca de 330.000 pessoas.

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